عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

بانجو - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.

بتقنين الإجراءات، تبين أن التشكيل مكون من "محمد ر. ك." 36 عامًا، عاطل، مسجل شقي خطر تحت رقم 2028/ ب مخدرات، والسابق اتهامه في 12 قضية مخدرات وحيازة سلاح، و"وائل م. م." 32 عامًا، عاطل ومسجل شقي خطر تحت رقم 2437/ ب مخدرات، والسابق اتهامه في 4 قضايا اتجار مخدرات، والمدعو "مصطفى ا. ط." 35 عامًا، ومقيم بدائرة