تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2019 التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، تضمنت العديد من المشاهد والأرقام الإيجابية منها ما لم يتحقق منذ 97 عامًا.

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

الزمالك وبيراميدز

لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.

مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم تضمنت العديد من المشاهد والأرقام سواء داخل الملعب أو خارجه: تتويج وخسارة يعد إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق صاحب المشهد الأبرز في لقاء اليوم لأنه لعب للفريقين في هذه البطولة حيث لعب مع الزمالك في دور الـ32 وسجل هدف فوز الفارس الأبيض على منية