رياضة

تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2019 التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، تضمنت العديد من المشاهد والأرقام الإيجابية منها ما لم يتحقق منذ 97 عامًا.
٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.
مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم تضمنت العديد من المشاهد والأرقام سواء داخل الملعب أو خارجه: تتويج وخسارة يعد إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق صاحب المشهد الأبرز في لقاء اليوم لأنه لعب للفريقين في هذه البطولة حيث لعب مع الزمالك في دور الـ32 وسجل هدف فوز الفارس الأبيض على منية
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".
تتويج -الزمالك‎ (3)

حمدي النقاز يفتح النار على نجم الأهلي

علق حمدي النقاز، مدافع نادي الزمالك، اليوم الأحد، على تصريحات وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بشأن مستواه مع الفريق الأبيض، وانتقاده في أكثر من مناسبة والتقليل من كونه يؤدي واجباته الدفاعية بنفس أدائه الهجومي. وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63و83 من عمر اللقاء.
إيطاليا‎

إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.
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الشوط -الأول‎ (5)

ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
الشوط -الأول‎ (9)

ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
الشوط -الأول‎ (7)

شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش في برج العر ب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.. المباراة بدأت بحماس كبير من لاعبي الفريقين، ومحاولة من جانب اللاعبين لخلق أي فرصة سانحة للتسجيل، التهديد الحقيقي جاء من خلال فريق بيراميدز في الدقيقة السادسة إثر كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد من الجهة اليمنى وصلت إلى علي جبر على القائم الثاني، أرسلها إلى جون أنطوي الذي سدد الكرة بركلة مقصية لكن مرت بجوار القائم.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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