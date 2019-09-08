تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2019 التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، تضمنت العديد من المشاهد والأرقام الإيجابية منها ما لم يتحقق منذ 97 عامًا.
لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي.
الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.
مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم تضمنت العديد من المشاهد والأرقام سواء داخل الملعب أو خارجه:
تتويج وخسارة
يعد إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق صاحب المشهد الأبرز في لقاء اليوم لأنه لعب للفريقين في هذه البطولة حيث لعب مع الزمالك في دور الـ32 وسجل هدف فوز الفارس الأبيض على منية
مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم تضمنت العديد من المشاهد والأرقام سواء داخل الملعب أو خارجه:
تتويج وخسارة
يعد إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق صاحب المشهد الأبرز في لقاء اليوم لأنه لعب للفريقين في هذه البطولة حيث لعب مع الزمالك في دور الـ32 وسجل هدف فوز الفارس الأبيض على منية سمنود في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0، وانتقل حسن إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وشارك معهم في مباراة دور الـ16 أمام الأهلي ثم في مباراة حرس الحدود بربع نهائي البطولة ثم في مباراة نصف النهائي أمام بتروجت وسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الفريق البترولي، كما شارك في المباراة النهائية التي خسرها فريقه الجديد.
تسجيل بعد غياب
أحرز يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الزمالك الأول في مباراة النهائي بعد تمريرة عرضية رائعة من محمود عبدالرازق شيكابالا لينهي أوباما صيامه عن إحراز الأهداف، الذي وصل إلى مايقرب من 4 شهور وتحديدًا منذ مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز التي أقيمت يوم 12 مايو الماضي.
اللقب الأول
لقب كأس مصر الذي توج به الزمالك اليوم هو اللقب الأول للمدرب الصربي "ميتشو" مع الفارس الأبيض والأول أيضا للعديد من اللاعبين الذين انضموا للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على رأسهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عواد وإسلام جابر ومحمد صبحي.
الزمالك يكرر إنجاز 1922
حقق الزمالك لقب كأس مصر 2019 بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية وشهدت هذه النسخة إنجاز لم يتحقق منذ عام 1922، والمسجل بإسم الزمالك أيضا وهو حصد اللقب دون أن تهتز شباكه، حيث توج أبناء ميت عقبة بلقب كأس مصر عام 1922 دون أن يدخل شباكهم أي أهداف وبدأ الزمالك البطولة من دور الـ16 بمواجهة الترسانة وفاز بنتيجة 4-0 ، ثم التقى الأولمبي في ربع النهائي وفاز بثلاثية نظيفة، وفي نصف النهائي فاز على فريق المدارس بثلاثية نظيفة أيضا وفي المباراة النهائية فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0، وفي بطولة 2019 بدأ الزمالك البطولة بمواجهة منية سمنود في دور الـ32 ثم الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16 وفي دور الـ8 فاز الأبيض على مصر المقاصة بهدف نظيف قبل أن يتخطى الاتحاد السكندري في نصف النهائي بالنتيجة نفسها ليواجه بيراميدز في النهائي ويفوز بثلاثية نظيفة.
جنش الحاضر الغائب
حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك على ارتداء قميص يحمل اسم ورقم الحارس الدولي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وذلك في إطار دعم حارس القلعة البيضاء الذي يغيب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر حيث أصيب جنش بقطع في وتر أكيليس، ووفقا للتقارير الطبية فإن جنش سيعود للملاعب بعد 6 شهور.
هتافات
حرصت جماهير الزمالك التي تواجدت في مدرجات برج العرب لمؤازرة فريقها في نهائي الكأس على الهتاف لثلاثي بيراميدز عمر جابر وإبراهيم حسن وأحمد توفيق والذين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك خلال السنوات الماضية، بينما تجاهلت الجماهير الثنائي علي جبر وأحمد الشناوي حارس بيراميدز بل إنها قامت بالهتاف ضد الشناوي بعد أن تصدى لإحدى الفرص التي أتيحت للزمالك خلال المباراة.
احتفال
اختص محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الذي كان يجلس على دكة البدلاء بالإحتفال معه احتفالاً خاصاً بعد هدف يوسف أوباما الأول للزمالك، ووفقاً لتأكيدات أمير مرتضى فإنه تنبأ بتألق شيكابالا في هذه المباراة وصناعة الفارق ومساهمته في احراز هدف منح الزمالك التقدم على بيراميدز في اللقاء.