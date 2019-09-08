رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.

وشغل عثمان شعلان، منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، قبل أن تتم ترقيته نائبًا لرئيس الجامعة في يناير الماضي، إذ سبق وكان عضوًا باللجنة الدائمة للهندسة الإنشائية لترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات للدوريتين الـ11 والـ12 «الدورة الحالية». وناقش شعلان،