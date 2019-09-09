حمدي النقاز يفتح النار على نجم الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

الزمالك

علق حمدي النقاز، مدافع نادي الزمالك، اليوم الأحد، على تصريحات وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، بشأن مستواه مع الفريق الأبيض، وانتقاده في أكثر من مناسبة والتقليل من كونه يؤدي واجباته الدفاعية بنفس أدائه الهجومي. وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63و83 من عمر اللقاء.

وقال النقاز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، :"لا أعرف كيف يحلل وليد صلاح الدين كرة القدم وماهي مفاهيمه، حتى يوجه لي مثل هذه الانتقادات الدائمة فيما يخص أدائي الدفاعي". واستمر في حديثه: «وليد صلاح الدين يتحدث عن ضعف أدائي الدفاعي، لكنني أبذل كل جهدي لمساعدة الفريق وصناعة الأهداف لمساعدة