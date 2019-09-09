رياضة

فاروق: بيراميدز أفلت من هزيمة تاريخية لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص
هيثم فاروق
هيثم فاروق
يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة في حالة وجود اللاعب فرجاني ساسي في مستواه. وقال فاروق في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الآن، ولو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد". واستكمل: "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة، لكنه فيا لنهاية حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا».
واستمر في حديثه: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين". وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر". وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه
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امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: إحنا بتوع ميكروباص.. وفيه ناس بتوع ساعات

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، إن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الابيض، قام بعمل بروتوكول بعيدا عن لعب الكرة بين اللاعبين، يعتمد على المصافحة بين الجميع في غرفة الملابس، والهتاف باسم الزمالك. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: «كان من المستحيل أن ننافس على بطولة الدوري العام بـ14 لاعب مثلما كان يفعل كريستيان جروس، وكان من الصعب خلق دوافع للاعبين لشهر أغسطس».
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".
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الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
هدف -الزمالك (2)

رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
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