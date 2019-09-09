فاروق: بيراميدز أفلت من هزيمة تاريخية لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص

هيثم فاروق

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة في حالة وجود اللاعب فرجاني ساسي في مستواه. وقال فاروق في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الآن، ولو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد". واستكمل: "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة، لكنه فيا لنهاية حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا».

واستمر في حديثه: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين". وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر". وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه