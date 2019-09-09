بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".

وكتب حساب الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏لما تتغلب 3 تعالالنا وإحنا نكسبلك اللي غلبك 3 (أقوال مأثورة)". لما تتغلب 3 تعالالنا وإحنا نكسبلك اللي غلبك 3 (أقوال مأثورة). ???? pic.twitter.com/cntHIh9Y2l— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 8, 2019 وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة