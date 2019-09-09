تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص

جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.

وشغل «شعلان» منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، قبل أن تتم ترقيته نائبًا لرئيس الجامعة في يناير الماضي ، حيث سبق وكان عضوًا باللجنة الدائمة للهندسة الإنشائية لترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات للدوريتين الحادية عشر والثانية عشر «الدورة الحالية».وناقش «شعلان»