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بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
مياه الشرب
مياه الشرب
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
وأعلنت الشركة في بيان الإثنين، أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه مطالبة المواطنين عند الحاجة الاتصال على الخط الساخن لشركة المياه على الخط الساخن برقم 125 ومن أى تليفون أرضى على رقم 035815700 ومن أى محمول على رقم 01210767877 خلال مدة انقطاع المياه.وأشارت
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جامعة-الزقازيق-

تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
جامعة-الزقازيق-

رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
السيسى

السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
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طقس-حار-مياه

الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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