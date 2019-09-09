بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

مياه الشرب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.

وأعلنت الشركة في بيان الإثنين، أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه مطالبة المواطنين عند الحاجة الاتصال على الخط الساخن لشركة المياه على الخط الساخن برقم 125 ومن أى تليفون أرضى على رقم 035815700 ومن أى محمول على رقم 01210767877 خلال مدة انقطاع المياه.وأشارت