خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ ص

خالد الغندور

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.

وأضاف الغندور، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"، أنه سيظل واقفا في ظهر مرتضى منصور، رئيس النادي، لأن رحيله لن يكون مفيدا للنادي الأبيض. واستمر في حديثه: "قلت في وقت سابق على أشرف بن شرقي أنه صفقة القرن وأثبت جدارته، وميتشو خلال 4 مباريات فقط أثبت أنه يملك شخصية تدريبية، ويجب أن أكون حقاني وأقول