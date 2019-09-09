أمير مرتضى: إحنا بتوع ميكروباص.. وفيه ناس بتوع ساعات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص

أمير مرتضى

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، إن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الابيض، قام بعمل بروتوكول بعيدا عن لعب الكرة بين اللاعبين، يعتمد على المصافحة بين الجميع في غرفة الملابس، والهتاف باسم الزمالك. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: «كان من المستحيل أن ننافس على بطولة الدوري العام بـ14 لاعب مثلما كان يفعل كريستيان جروس، وكان من الصعب خلق دوافع للاعبين لشهر أغسطس».

وتابع: «جروس كان يحضر قبل المران بـ5 دقائق، ويغادر بعدها بـ5 دقائق، لكن ميتشو يظل يعمل مع مساعديه حتى الساعة الرابعة فجرا، وتلك الطريقة هي التي تؤدي إلى النجاح». وشدد: «كنا نفوز ونبلغ الأدور في البطولة بالنيات مع جروس، وتوقف الدوري جعلنا نخرج عن تركيز البطولة نهائيا». واختتم