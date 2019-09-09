سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ ص
سيول
سيول
لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
وأضاف البيان أن "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".ولاحقاً
اقرأ المزيد
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

رعب في جنوب إسرائيل.. صاروخ من غزة يستهدف مستوطنات

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مستوطنات الغلاف جنوبي الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وسط حالة من الخوف والهلع في صفوف المستوطنين، وأصدر جيش الاحتلال بيانا، أوضح أن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع، وذكرت وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط قرب السياج الفاصل، ولم يصل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفة أن صافرات الإنذار أطلقت بسبب الصاروخ.. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
أرامكو

بعد تعيين بن سلمان.. هل تتغير سياسة النفط السعودية؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأحد، أمرا ملكيا، اقتضى تعيين عدد من المسؤولين في مناصب جديدة. حيث نصت الأوامر الملكية على إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في المنصب، بالإضافة إلى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين. إلا أن الأمر الملكي الأبرز، ذلك الذي اقتضى تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في المملكة وذلك خلفا لخالد الفالح.
اقرأ المزيد من الأخبار
اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
سامح-شكري (2)

أول بيان من الخارجية بعد وفاة عالم النووي المصري

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أول بيان بشأن وفاة عالم النووي الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، قالت فيه: "تتابع وزارة الخارجية ومن خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور، الذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس المصري، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري".
ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
السفارة-المصرية-في-المغرب (2)

مصادر: سفارة مصر بالمغرب تتابع تحقيقات وفاة عالم النووي

ذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في المغرب تتابع التحقيقات الجارية، بشأن وفاة عالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية. ورفضت المصادر استباق التحقيقات، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب المغربي، للوصول لسبب وفاة المسؤول الذي كان يشارك في أحد المؤتمرات في المغرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org