جريمة

مصرع وإصابة 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط سيارة في الترعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائرى بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق محافظة الإسكندرية، وفشلت محاولة إنقاذهم، وحضرت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال السيارة والضحايا، وتم استخراج جثتين لرجل وسيدة وتم التوصل إلى هويتهما بينما جارى البحث عن الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا بالسيارة أثناء سقوطها والتعرف على هويتهم الشخصية وبدء اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة أعلى الطريق الدائرة بمنطقة أبيس وكانت تقل نحو 5 أشخاص. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة ثان الرمل ورجال الحماية المدنية بمعداتها بالإضافة إلى
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بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
جثة-طفلة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
حبس-متهمه

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
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المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
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ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
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تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
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