مصرع وإصابة 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط سيارة في الترعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائرى بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق محافظة الإسكندرية، وفشلت محاولة إنقاذهم، وحضرت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال السيارة والضحايا، وتم استخراج جثتين لرجل وسيدة وتم التوصل إلى هويتهما بينما جارى البحث عن الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا بالسيارة أثناء سقوطها والتعرف على هويتهم الشخصية وبدء اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة أعلى الطريق الدائرة بمنطقة أبيس وكانت تقل نحو 5 أشخاص. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة ثان الرمل ورجال الحماية المدنية بمعداتها بالإضافة إلى