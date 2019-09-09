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رسميًا.. الحر يقتل 1500 شخص في فرنسا

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ ص
فرنسا
فرنسا
سجلت درجات حرارة التي ضربت فرنسا في شهر مايو الماضي أرقاما قياسية، حيث وصلت في بعض المناطق جنوبي البلاد إلى 46 درجة مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزين إن موجتي حر ضربتا فرنسا هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد على 1500 شخص. ومع ذلك فهذا الرقم يقل كثيرا عن ذلك الذي سقط خلال كارثة صيف 2003، ففي صيف ذلك العام توفي ما يقدر بنحو 15000 شخص خلال موجة الحر في أغسطس.
وقالت بوزين في تصريح للإذاعة الفرنسية "تم تسجيل 1500 حالة وفاة جراء موجات الحر التي ضربت البلاد هذا العام، وهو أكثر من المتوسط في هذه الشهور، كما أنه أقل بعشر مرات من الوفيات التي حدثت في عام 2003".وفي هذا العام، 2019، ضربت موجات الحر فرنسا في شهري يونيو ويوليو، حيث سجلت درجة حرارة رقما قياسيا جديدا
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اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
الجيش-الايرانى (2)

الجيش الإيراني يحذر القوى الأجنبية: الوضع غير آمن

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، القوى الأجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة وجود أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي، أن الرئيس الأمريكي الحالي كشف عن آخر مطالب أمريكا وهي "البقرة الحلوب"، فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكبر وأكثر إنتاجًا للحليب، سيكون أقرب لأمريكا، بالطبع، لحين إعطاء الحليب، وعندما ينتهي الحليب، سيتم رميه في النفايات". وتابع: "تطورات السنوات الأخيرة تبين أن أي شخص اعتمد على الأجانب إما هلك واختفى وإما في حالة احتضار".
طالبان

أفغانستان: إغلاق مكتب طالبان في قطر شرط للسلام

طالبت الرئاسة الأفغانية بإغلاق مكتب حركة طالبان السياسي في الدوحة، موضحة أن الحركة لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان منذ افتتاحه. وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر، اليوم الأحد: "يجب إنهاء شهر العسل، حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى". كان مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، أكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار".
ماكرون وجونسون

فرنسا تعلن موقفها من خطط بريطانيا حول «بريكست»

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، موقف بلاده من آخر خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية. وقال لودريان في تصريحات: "إنه لن يكون هناك تأجيل آخر لخطط بريطانيا للخروج من البريكست". وتابع "إن الجواب في ظل الظروف الحالية "هو لا! لن نقوم كل 3 أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأوضح وزير الخارجية الفرنسي "كما هي الحال، فإن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا تمديدا إلى ما بعد 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها من الكتلة".
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معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
ترامب

ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
ترامب-وآبي

التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
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مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
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