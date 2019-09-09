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لظروفه الصحية.. محافظ الإسماعيلية يتقدم باستقالته رسميا

تحرير:محمد مصباح ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص
اللواء حمدي عثمان
اللواء حمدي عثمان
أكدت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه وفي انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. وذكرت مصادر، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، تقدم باستقالته منتصف ليل اليوم الإثنين. وقالت المصادر، إن محافظ الإسماعيلية غادر من المحافظة ليلاً، وأنه من المنتظر إعلان الاستقالة اليوم الإثنين رسميًا.

وأوضح مقربون من عثمان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية.

وتولى اللواء حمدي عثمان محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء ياسين طاهر منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

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بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
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رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
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المحاور في 2020.. جدول زمني بمشروعات مهمة في الصعيد

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الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

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