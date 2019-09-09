لظروفه الصحية.. محافظ الإسماعيلية يتقدم باستقالته رسميا

تحرير:محمد مصباح ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص

اللواء حمدي عثمان

أكدت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه وفي انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. وذكرت مصادر، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، تقدم باستقالته منتصف ليل اليوم الإثنين. وقالت المصادر، إن محافظ الإسماعيلية غادر من المحافظة ليلاً، وأنه من المنتظر إعلان الاستقالة اليوم الإثنين رسميًا.