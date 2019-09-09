أول طلب من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

ميتشو

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف بطولة كأس مصر، التي توج بها لاعبو القلعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم الانشغال بها كثيرا، كما طالبهم بالعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الإفريقية، مؤكدا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته. وأعرب ميتشو عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر،

ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.



وأعرب ميتشو عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض، موضحًا أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.



وتحدث ميتشو عن مواجهة الأهلي في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 20 سبتمبر، مؤكدا أنه لا يفكر في تلك المباراة حاليا مع احترامه الكبير للنادي الأحمر.