رياضة

أول طلب من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
ميتشو
ميتشو
طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف بطولة كأس مصر، التي توج بها لاعبو القلعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم الانشغال بها كثيرا، كما طالبهم بالعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الإفريقية، مؤكدا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال.
ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته. وأعرب ميتشو عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر،
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مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة، ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التى حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، إذ لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف.
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تتويج -الزمالك‎ (12)

تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.
الشوط -الأول‎ (5)

ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
الشوط -الأول‎ (9)

ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
الزمالك والاتحاد ‎ (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد في الكأس

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مهمة صعبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.
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