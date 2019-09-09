جريمة

«ولاية سيناء وخلية الميكروباص» أبرز محاكمات الإثنين

6 محامين يُحاكمون اليوم باتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم
تحرير:سماح عوض الله ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية
يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم
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ضبط 49 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة.. أحدهم صيدلي

تواصل مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة القائمين بأعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت الحملة فى القبض على صيدلي يستغل مهنته فى الاتجار في العقاقير المخدرة بمركز أطفيح بالجيزة، كما تم القبض على 48 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأنواع المختلفة من المخدرات، تضمنت 2260 جرام حشيش، و1249 قرصا مخدرا، و20 جرام أفيون، و270 جرام أستروكس، و328 جرام هيروين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة.
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مصرع وإصابة 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالإسكندرية

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط سيارة في الترعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائرى بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق محافظة الإسكندرية، وفشلت محاولة إنقاذهم، وحضرت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال السيارة والضحايا، وتم استخراج جثتين لرجل وسيدة وتم التوصل إلى هويتهما بينما جارى البحث عن الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا بالسيارة أثناء سقوطها والتعرف على هويتهم الشخصية وبدء اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
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«التسجيلات» 4 ثغرات يستغلها «حيتان الرشاوى»

من حين لآخر يتساقط المرتشون في قبضة أجهزة الأمن المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ورجال الرقابة الإدارية، يتنوع المتهمون في قضايا الرشوة لتشمل القائمة مسئولين وموظفين وأحيانا وزراء، يقعون في فخ طلب وعرض والحصول على رشاوى مالية وأحيانا جنسية، من أجل تسيير عمل معين أو الإخلال بأى من مهام وظيفتهم التي كفلها القانون. وتبذل أجهزة الأمن خلال مراحل الإعداد لضبط أولئك المتهمين جهودا كبيرا ما بين التنسيق مع المصادر السرية مرورا بتسجيل المكالمات الدالة على صحة اتهامهم وانتهاءً بالقبض عليهم متلبسين بتلك الجريمة.
رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
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تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة 45 يومًا

قررت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، مقابل استغلال الأول مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام، وكانت نيابة جنوب القاهرة أمرت بحبس المتهمين، وجدد قاضي المعارضات حبسهما، لكنهما قدما استئنافًا على قرار الحبس، ورفضته المحكمة، لما هو ثابت أمامها من أدلة وتسجيلات لجريمة تلقى الرشوة، وضبط المتهم متلبسا بجريمته.
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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