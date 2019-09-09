«ولاية سيناء وخلية الميكروباص» أبرز محاكمات الإثنين

6 محامين يُحاكمون اليوم باتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم
يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
خلية الميكروباص
وفى سياق قضايا الإرهاب، تواصل جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
نسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.
وتضمنت الاتهامات ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه.
مدير مكتب الوزير
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة "عمرو. أ" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوٍ، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
نسب أمر الإحالة للمتهم أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة "مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار"، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله نفوذ وظيفته، وارتكابه سلوكا مخالفا لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
محاكمة المحامين
تبدأ محكمة جنح حلوان نظر أولى جلسات محاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016، وذلك باتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو، بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم، بالإضافة إلى تعريض سلامتهم للخطر.
يُحاكم في القضية كل من أحمد ربيع وعبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وهاني الجزار وإبراهيم عبد العزيز ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل، وتضمنت اتهاماتهم أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو في أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات، كما قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبو شادي، رئيس نيابة التبين، علنًا بإسناد أمور له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أنهم ألفوا تجمهرا مكونا من أكثر من 5 أشخاص.