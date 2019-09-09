الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

أرشيفية

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 شبان من بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرا محررا من قرية المزرعة الشرقية.واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين من كل من جنين والخليل بعد أن داهمت منازل ذويهم.. كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز