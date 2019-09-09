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الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
أرشيفية
أرشيفية
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 شبان من بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرا محررا من قرية المزرعة الشرقية.واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين من كل من جنين والخليل بعد أن داهمت منازل ذويهم.. كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز
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سوريا.

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.
سيول

مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
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رعب في جنوب إسرائيل.. صاروخ من غزة يستهدف مستوطنات

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مستوطنات الغلاف جنوبي الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وسط حالة من الخوف والهلع في صفوف المستوطنين، وأصدر جيش الاحتلال بيانا، أوضح أن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع، وذكرت وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط قرب السياج الفاصل، ولم يصل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفة أن صافرات الإنذار أطلقت بسبب الصاروخ.. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
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بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
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قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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الاحتلال أم «حماس».. من يقف وراء تفجيرات قطاع غزة؟

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ومع دعوة المعارضين السياسيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس، تزايدت وتيرة المواجهات خلال الشهر الجاري بين الاحتلال وحماس. وجاء الانفجاران اللذان شهدهما القطاع مساء أمس، وأديا لاستشهاد 3 من عناصر الحركة وسقوط مصابين جراء استهداف حواجز أمنية، ليفاقم الأوضاع، حيث أطلقت حماس عملية أمنية واسعة في غزة بعد مصرع عناصرها خلال تلك الانفجارات. أحداث أمس هي الأخيرة في سلسلة من حوادث التصعيد عبر الحدود، والتي أثارت مخاوف من تفاقم الوضع قبل انتخابات إسرائيل.
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