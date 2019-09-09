جريمة

ضبط 49 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة.. أحدهم صيدلي

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة
تواصل مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة القائمين بأعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت الحملة فى القبض على صيدلي يستغل مهنته فى الاتجار في العقاقير المخدرة بمركز أطفيح بالجيزة، كما تم القبض على 48 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأنواع المختلفة من المخدرات، تضمنت 2260 جرام حشيش، و1249 قرصا مخدرا، و20 جرام أفيون، و270 جرام أستروكس، و328 جرام هيروين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة.
تم ضبط المتهمين بالاتجار فى الحشيش والهيروين والأستروكس فى حملات أمنية، استهدفت الأماكن التى أشارت المصادر السرية إلى استغلالها كدواليب لتجارة المخدرات، وبمداهمة تلك الأماكن تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة الكميات المشار إليها. وفى سياق تتبع مراكز توزيع المخدرات، وصلت معلومات إلى مباحث مركز شرطة أطفيح
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محكمة عسكرية

«ولاية سيناء وخلية الميكروباص» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

مصرع وإصابة 5 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالإسكندرية

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوط سيارة في الترعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائرى بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بشرق محافظة الإسكندرية، وفشلت محاولة إنقاذهم، وحضرت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال السيارة والضحايا، وتم استخراج جثتين لرجل وسيدة وتم التوصل إلى هويتهما بينما جارى البحث عن الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا بالسيارة أثناء سقوطها والتعرف على هويتهم الشخصية وبدء اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
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قوات-الشرطة (4)

الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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القبض على 23 مشتبها به في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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