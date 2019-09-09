ضبط 49 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة.. أحدهم صيدلي

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

عقاقير مخدرة

تواصل مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة القائمين بأعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت الحملة فى القبض على صيدلي يستغل مهنته فى الاتجار في العقاقير المخدرة بمركز أطفيح بالجيزة، كما تم القبض على 48 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأنواع المختلفة من المخدرات، تضمنت 2260 جرام حشيش، و1249 قرصا مخدرا، و20 جرام أفيون، و270 جرام أستروكس، و328 جرام هيروين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة.

تم ضبط المتهمين بالاتجار فى الحشيش والهيروين والأستروكس فى حملات أمنية، استهدفت الأماكن التى أشارت المصادر السرية إلى استغلالها كدواليب لتجارة المخدرات، وبمداهمة تلك الأماكن تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة الكميات المشار إليها. وفى سياق تتبع مراكز توزيع المخدرات، وصلت معلومات إلى مباحث مركز شرطة أطفيح

تم ضبط المتهمين بالاتجار فى الحشيش والهيروين والأستروكس فى حملات أمنية، استهدفت الأماكن التى أشارت المصادر السرية إلى استغلالها كدواليب لتجارة المخدرات، وبمداهمة تلك الأماكن تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة الكميات المشار إليها.



وفى سياق تتبع مراكز توزيع المخدرات، وصلت معلومات إلى مباحث مركز شرطة أطفيح بتورط صيدلي فى نهاية العقد الثالث من عمره، فى الاتجار في العقاقير المخدرة، وبإعداد كمين لضبطه عُثر بداخل الصيدلية على كميات من العقاقير المحظورة والمصنفة فى جدول المخدرات بإجمالي 6520 قرصا، و692 أمبولا، و20 زجاجة نقط مخدرة، ومنها 300 علبة كيميركا و30 علبة أوموتريل و30 علبة أوبتريل و5 علب سليب إيد و5 علب أقراص البراكس و6 علب أقراص باركينول.





