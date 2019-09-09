المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن القصف.وكانت الدفاعات الجوية السورية، تمكنت من التصدي لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة، وفقا لـ"سانا". وتمكن الجيش السوري خلال الشهر الماضي، في سياق العملية العسكرية التي يشنها في المنطقة منزوعة السلاح، من