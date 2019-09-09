السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.

وأشارت السعيد إلى أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع. وأوضحت، أن الخطة تقوم على تشجيع