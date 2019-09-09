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السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.
وأشارت السعيد إلى أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع. وأوضحت، أن الخطة تقوم على تشجيع
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المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
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تسوية نزاعات بـ2 مليار جنيه بين تنظيم الاتصالات وشركات المحمول

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورنج، وفودافون، واتصالات) لحل كل النزاعات التي امتدت لمدة 10 سنوات نتيجة طعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، ما أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.
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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019 في البنوك

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التعليم: كتاب جديد للغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

قال الدكتور إسماعيل عبد العاطي رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، إن الدراسات التي أجراها المركز عن طريقة التعليم القديمة أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر في القراءة وتركيب الجمل ومن ثمّ أثبتت خللها، وبالتالي تم اعتماد مدخل التعليم الجديد وهو مدخل توليفي، عن طريق تعلم الكلمات المفتاحية كاملة ونغمة الحرف الأبجدي وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل في تركيب الجمل.
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بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
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اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ إضافي (250 مليون جنيه) ضمن خطة العام المالى الحالي 2019- 2020، لتعزيز الاستثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت "السعيد" حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
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15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 2019/ 2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتا مطروح والإسكندرية. وأضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات.
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