3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

دينا الشربيني

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.

ويقوم حاليًا مخرج العمل بمعاينة أماكن التصوير وبناء الديكورات وإنهاء التعاقد مع باقي الممثلين، حيث استقر حتى الآن على كل من؛ «بيومي فؤاد، محمود حميدة، ماجد الكدواني» للمشاركة فى بطولة «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين». وكان آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة دينا الشربيني، هو