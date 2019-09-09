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3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
ويقوم حاليًا مخرج العمل بمعاينة أماكن التصوير وبناء الديكورات وإنهاء التعاقد مع باقي الممثلين، حيث استقر حتى الآن على كل من؛ «بيومي فؤاد، محمود حميدة، ماجد الكدواني» للمشاركة فى بطولة «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين». وكان آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة دينا الشربيني، هو
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الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
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كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.
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أسماء النقاد المشاركين في الدورة 41 لمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يستضيفها المهرجان، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل. وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة ترويج السينما الأوروبية-European Film Promotion، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوربية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.
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هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
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«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 90 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الاثنين، 650 ألفا و110 جنيهات، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات نحو مليون و263 ألفا و504 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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هل تشارك نيللي كريم في «البعض لا يذهب للمأذون»؟

دخل القائمون على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" في مفاوضات مع النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، وينتظر صناع الفيلم قرار نيللي كريم النهائي بعد إبداء موافقتها على المشاركة بشكل مبدئي، خاصة بعد نجاحها الكبير مع كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والثاني. ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، ويتم الاستقرار على فريق العمل بالكامل، الشهر المقبل، استعدادا لانطلاق التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.
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