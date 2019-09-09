سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب طياريها

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" اليوم /الاثنين/ إلغاء معظم رحلاتها الجوية اليومية جراء إضراب طياريها عن العمل لمدة يومين بسبب مطالب تتعلق بالأجور. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن قرابة أربعة آلاف طيار أعلنوا انقطاعهم عن العمل اليوم وغدا، مضيفة أن آثار الإضراب ستمتد لتؤثر على سير الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء. وأضافت الشبكة أن الإضراب في حال اكتماله فسيكون الأكبر في تاريخ الشركة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية خلال يومي الإضراب.
ونصحت الشرطة المسافرين بعدم التوجه إلى المطارات معلنة أنها تعمل على حل الأزمة وإيجاد بدائل مناسبة لهم.يذكر أن الطيارين رفضوا زيادة سنوية مقدارها 11.5 بالمئة في السنوات الثلاثة الماضية، معللين ذلك بأنها لا تتناسب مع الحالة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركة التي تقول إن طياريها يتقاضون أجورا عالمية
اقرأ المزيد
احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (1)

رسميًا.. الحر يقتل 1500 شخص في فرنسا

سجلت درجات حرارة التي ضربت فرنسا في شهر مايو الماضي أرقاما قياسية، حيث وصلت في بعض المناطق جنوبي البلاد إلى 46 درجة مئوية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزين إن موجتي حر ضربتا فرنسا هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد على 1500 شخص. ومع ذلك فهذا الرقم يقل كثيرا عن ذلك الذي سقط خلال كارثة صيف 2003، ففي صيف ذلك العام توفي ما يقدر بنحو 15000 شخص خلال موجة الحر في أغسطس.
اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
الجيش-الايرانى (2)

الجيش الإيراني يحذر القوى الأجنبية: الوضع غير آمن

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، القوى الأجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة وجود أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي، أن الرئيس الأمريكي الحالي كشف عن آخر مطالب أمريكا وهي "البقرة الحلوب"، فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكبر وأكثر إنتاجًا للحليب، سيكون أقرب لأمريكا، بالطبع، لحين إعطاء الحليب، وعندما ينتهي الحليب، سيتم رميه في النفايات". وتابع: "تطورات السنوات الأخيرة تبين أن أي شخص اعتمد على الأجانب إما هلك واختفى وإما في حالة احتضار".
طالبان

أفغانستان: إغلاق مكتب طالبان في قطر شرط للسلام

طالبت الرئاسة الأفغانية بإغلاق مكتب حركة طالبان السياسي في الدوحة، موضحة أن الحركة لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان منذ افتتاحه. وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر، اليوم الأحد: "يجب إنهاء شهر العسل، حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى". كان مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، أكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار".
اقرأ المزيد من الأخبار
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
البريكست

الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
سجن-صيني

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org