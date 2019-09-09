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صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

الصحف تناولت هجوم وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس ضد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ اتهمه في كتابه الجديد الذي شارك في تأليفه مع بنغ ويست، بأنه زاد من تبجح إيران
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
صحف عربية
صحف عربية
أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي عقب أداء الحكومة اليمين: "كل منا يعمل من موقعه لتحقيق الأهداف"، مشددا على سعي حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، والأهداف التي قدم من أجلها تضحيات كثيرة. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، قال في إفادات عقب أداء اليمين الدستورية،
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حج-وعمرة (6)

قرار جديد من السعودية بشأن رسوم تكرار العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية "المملكة 2030" باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة "عكاظ" السعودي.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: إعادة هيكلة كل القوات خاصة جهاز المخابرات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم العمل على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وهناك إصرار من جميع الأطراف المسلحة على إحلال السلام، كما أن نظرة المجتمع الدولي للسودان بدأت تتغير بمجرد حدوث التغيير، والمجلس السيادي والحكومة بإمكانهما التشريع في المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه تم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، وذلك حسبما جاء في تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الإثنين.
سوريا.

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تبدأ خطوة ثالثة من التصعيد

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، على استمرار التصعيد الإيراني، واستعرضت الشأن السوداني وبدء الحكومة اليوم أداء مهامها كما تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إيران أعلنت، أمس، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لم تفاجأ بقرار طهران، عدَّت لندن القرار الإيراني مخيبا للغاية.
مارك-اسبر (3)

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (2)

الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
صحف

صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.
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