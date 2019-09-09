وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

سامح شكري

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين. وكان في استقبال الوزير سامح شكري، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات في وزارة الخارجية السفير الهادى النميري، ومديرة إدارة مصر في الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية اليوم عددا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، أدت اليمين الدستورية، في القصر