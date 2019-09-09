إرهاب

سفاح «كرايست تشيرتش» يسأل: كم مسلما قتلت؟

تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
برينتون تارانت
برينتون تارانت
كشفت صحيفة "الأسترالي"، في تقرير لها، عن الأسئلة المثيرة للاشمئزاز، بحسب وصفها، التي طرحها برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا. حيث أشارت إلى أن سفاح "كرايست تشيرتش" أراد أن يعرف عدد ضحاياه بعدما هاجم مسجدا ومركزا إسلاميا في المدينة، في مارس الماضي، وخلف 51 قتيلا و49 جريحا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". فبعد القبض عليه مباشرة ظل المتهم الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، يسأل "كم شخصا قتلت؟" و"كم كانت نتيجة ذلك؟"، على الرغم من أنه أنكر ارتكابه الجريمة خلال المحاكمة.
وذكرت تقارير صحفية أن تارانت، الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، كان "مشوشا" وفي حالة "ذهول" عندما تم القبض عليه، ولكن بعد أن اتضحت الأمور عنده، كان مهتما فقط بعدد القتلى الذين أسقطهم. ويقبع تارانت حاليا في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن في مدينة "أوكلاند" النيوزيلندية، بانتظار المحاكمة بتهمة قتل 51 من المصلين
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ميليشيات ليبية - ليبيا

الجيش الليبي يشن غارات جوية على المليشيات بطرابلس

شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس. وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وتأتي هذه التطورات عقب مرور شهر على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.
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اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.
استنفار أمني في مدينة ستراسبورج الفرنسية

الدوافع مجهولة.. حادث طعن مفاجئ أمام مدرسة في فرنسا

أصيبت امرأتين، في حادث طعن، اليوم الجمعة، إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، فيما قالت الشرطة الفرنسية، إنها أوقفت شخصا يشتبه في تنفيذه عملية الطعن في تمام الساعة 6.40 دقيقة صباح اليوم -بتوقيت باريس-، وأكدت مصادر، ان دوافع الهجوم الذي حدث فجأة وبدون مقدمات لا تزال مجهولة حتى الآن، بحسب سكاي نيوز، اتلي أوضحت أن الشخص المسلح، هاجم امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية في وجه الأخرى وهرب.
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مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إرهابي بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص غالبيتهم جنود، قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح من جانب عناصر تنظيم داعش الارهابي استهدف نقطة أمنية في محافظة ديالي، مشيرًا إلى أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، فضلًا عن إصابة شخصين جراء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى. على جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن فرق البحث التابعة الى منظمات المجتمع المدني بمنطقة نشوان في الموصل عثرت على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر داعش.
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المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
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