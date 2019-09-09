سفاح «كرايست تشيرتش» يسأل: كم مسلما قتلت؟

تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

برينتون تارانت

كشفت صحيفة "الأسترالي"، في تقرير لها، عن الأسئلة المثيرة للاشمئزاز، بحسب وصفها، التي طرحها برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا. حيث أشارت إلى أن سفاح "كرايست تشيرتش" أراد أن يعرف عدد ضحاياه بعدما هاجم مسجدا ومركزا إسلاميا في المدينة، في مارس الماضي، وخلف 51 قتيلا و49 جريحا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". فبعد القبض عليه مباشرة ظل المتهم الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، يسأل "كم شخصا قتلت؟" و"كم كانت نتيجة ذلك؟"، على الرغم من أنه أنكر ارتكابه الجريمة خلال المحاكمة.

وذكرت تقارير صحفية أن تارانت، الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، كان "مشوشا" وفي حالة "ذهول" عندما تم القبض عليه، ولكن بعد أن اتضحت الأمور عنده، كان مهتما فقط بعدد القتلى الذين أسقطهم. ويقبع تارانت حاليا في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن في مدينة "أوكلاند" النيوزيلندية، بانتظار المحاكمة بتهمة قتل 51 من المصلين