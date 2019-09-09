مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة، ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التى حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، إذ لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته. وأعرب ميتشو عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر،

ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.



وأعرب ميتشو عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض، موضحًا أن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.

