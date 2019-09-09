ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

هولندا

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.

وفي المجموعة الخامسة تستقبل أذربيجان متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، نظيرتها كرواتيا الثانية برصيد 9 نقاط على ملعب باكسيل أرينا في تمام الساعة السادسة مساءً. وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل المجر المتصدرة برصيد 9 نقاط، نظيرتها سلوفاكيا الرابعة برصيد 6 نقاط، على ملعب جروباما أرينا، في تمام الساعة

وفي المجموعة الخامسة تستقبل أذربيجان متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، نظيرتها كرواتيا الثانية برصيد 9 نقاط على ملعب باكسيل أرينا في تمام الساعة السادسة مساءً.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل المجر المتصدرة برصيد 9 نقاط، نظيرتها سلوفاكيا الرابعة برصيد 6 نقاط، على ملعب جروباما أرينا، في تمام الساعة 8:45 مساءً.



وفي المجموعة التاسعة ترحل بلجيكا المتصدرة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، لمواجهة أسكتلندا الرابعة برصيد 6 نقاط على ملعب هامبدن بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً.



وفي نفس المجموعة تستقبل روسيا الثانية برصيد 12 نقطة، نظيرتها كازخستان الثالثة برصيد 7 نقاط، على ملعب كالينجراد في تمام الساعة 8:45 مساءً.