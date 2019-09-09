رياضة

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
هولندا
هولندا
تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
وفي المجموعة الخامسة تستقبل أذربيجان متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، نظيرتها كرواتيا الثانية برصيد 9 نقاط على ملعب باكسيل أرينا في تمام الساعة السادسة مساءً. وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل المجر المتصدرة برصيد 9 نقاط، نظيرتها سلوفاكيا الرابعة برصيد 6 نقاط، على ملعب جروباما أرينا، في تمام الساعة
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روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا

مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".
تتويج -الزمالك‎ (11)

مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة، ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التى حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، إذ لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف.
الشوط -الأول‎ (5)

أول طلب من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف بطولة كأس مصر، التي توج بها لاعبو القلعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم الانشغال بها كثيرا، كما طالبهم بالعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الإفريقية، مؤكدا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال.
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روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا

مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".
مانويل-نوير (2)

نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

العلامة الكاملة هدف إسبانيا وإيطاليا بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر فارو، على ملعب المولينون في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة يحتضن ملعب فريندز أرينا القمة الإسكندنافية عندما تستقبل السويد، صاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نظيرتها النرويج الثالثة برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب، إيميتش أرينا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". المباراة بدأت برتم سريع من جانب الماكينات الألمانية، وتمكنوا من قص شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم سيرجي جنابري، ولم تشهد مجريات الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، وسط انحصار اللعب في منطقة منتصف الملعب، لينتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.
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