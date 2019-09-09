بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، كما قامت البنوك العاملة في مصر بخفض سعر العائد على الودائع والشهادات وحسابات التوفير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.

ما الوديعة؟ هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع حسب موعد استردادها،

ما الوديعة؟

هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع حسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط وديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.

وتختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر، حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة.

أسعار الفائدة الجديدة على الودائع في البنوك

البنك الأهلي المصري

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، وتبدأ مدة الودائع من يوم إلى 7 سنوات، كما يتم صرف العائد في نهاية مدة الوديعة.

وتتراوح أسعار العائد كالتالي:

-لمدة أسبوع: 5.75%.

-لمدة أسبوعين: 6.25%.

-لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر: 8%.

-لمدة 6 شهور أو سنة أو سنتين: 7.5%.

-لمدة 3 سنوات: 7.75%.

-لمدة 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنوات: 8%.



بنك مصر

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، وتتراوح أسعار العائد وفقا لما يلي:

-لمدة شهر: 8.375%.

-لمدة 3 أشهر: 8.225%.

-لمدة 6 أشهر: 7.875%.

-لمدة سنة: 8.125%.



البنك التجاري الدولي (CIB)

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف جنيه، ويختلف سعر العائد بحسب المبلغ، ويمكن ربط الوديعة لفترة زمنية محددة، بدءا من أسبوع وحتى 5 سنوات، وذلك عبر إيداع المبلغ بتاريخ استحقاق محدد ومعدل عائد ثابت.

ويتم صرف العائد عند استحقاق الودائع بدءا من أسبوع وحتى عام واحد، كما يصرف العائد شهريا، أو كل ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنويا، وذلك للودائع ذات الآجال 3 أو 5 سنوات، كما يقدم البنك تسهيلات السحب على المكشوف، تصل إلى 95% من قيمة الودائع.

وتتراوح أسعار الفائدة ما بين:

-من 5000 جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه: 5.5%.

-من 500 ألف جنيه إلى 1.999 مليون جنيه: 7.25%.

-من مليوني جنيه إلى 4.999 مليون جنيه: 7.625%.

-من 5 ملايين جنيه إلى 9.999 مليون جنيه: 7.875%.

-من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه: 8.125%.

-أكثر من 50 مليون جنيه: 8.375%.



البنك العربي الإفريقي الدولي

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف جنيه، ويصرف العائد بنهاية المدة، ويختلف سعر العائد حسب المبلغ، وتتراوح أسعار الفائدة ما بين:

-من 5000 جنيه لأقل من 100 ألف جنيه: 7.125%.

-من 100 ألف جنيه إلى أقل من 250 ألف جنيه: 7.250%.

-من 250 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه: 7.375%.

-أكثر من 500 ألف جنيه: 7.5%.



بنك الإسكندرية

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، وتنقسم إلى 3 أنواع:

وديعة سمارت

وهي عبارة عن وديعة مدتها تبدأ من 3 أو 6 أو 12 شهرا، ويبلغ الحد الأدنى لربطها نحو 500 ألف جنيه، وتتراوح أسعار العائد ما بين 10.5% شهريا، و9.5% كل 3 أشهر، و8.75% سنويا، ويصرف في نهاية المدة.

الوديعة السنوية ذات العائد المدفوع مقدما

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، ويتم صرف العائد مقدما، بشرط ألا تجدد الوديعة، وتتم إضافة مبلغ الوديعة إلى حساب العميل عند تاريخ الاستحقاق، ويبلغ سعر العائد نحو 8.5%.



بنك القاهرة

يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف جنيه، وتبدأ مدتها من سنة إلى سنتين، وتتراوح أسعار العائد ما بين نحو 7.05% شهريا، و7.10% كل 3 أشهر، و7.20% كل 6 أشهر، و7.20% في نهاية المدة.





