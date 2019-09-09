مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

روبرتو مانشيني

تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".

وأضاف مانشيني: "أداء الدفاع كان جيدًا، إتزو وأتشيربي لعبا معًا للمرة الأولى، وأليساندرو فلورينزي أيضًا كان مبهرًا في الجهة اليسرى، كان الخيار الوحيد أمامنا". يذكر أن إيطاليا باتت قريبة للغاية من التأهل إلى نهائيات اليورو المقبل، حيث تتصدر ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من خلال

وأضاف مانشيني: "أداء الدفاع كان جيدًا، إتزو وأتشيربي لعبا معًا للمرة الأولى، وأليساندرو فلورينزي أيضًا كان مبهرًا في الجهة اليسرى، كان الخيار الوحيد أمامنا".



يذكر أن إيطاليا باتت قريبة للغاية من التأهل إلى نهائيات اليورو المقبل، حيث تتصدر ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات.



ويتأهل لليورو أول فريقين في كل مجموعة، وبالتالي باتت قريبة حيث تبتعد عن فنلندا الثانية بفارق 6 نقاط، كما تبتعد عن أرمينيا الثالثة بفارق 9 نقاط كاملة، وذلك قبل 4 مباريات من نهاية التصفيات.



يذكر أن إيطاليا تسعى لتعويض خيبة أمل عدم التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بالتأهل إلى اليورو، بل والمنافسة على اللقب، خاصة أنها ودعت اليورو الماضي الذي أقيم في فرنسا عام 2016 من ربع النهائي على يد ألمانيا.