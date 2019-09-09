رياضة

مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني
تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".
وأضاف مانشيني: "أداء الدفاع كان جيدًا، إتزو وأتشيربي لعبا معًا للمرة الأولى، وأليساندرو فلورينزي أيضًا كان مبهرًا في الجهة اليسرى، كان الخيار الوحيد أمامنا". يذكر أن إيطاليا باتت قريبة للغاية من التأهل إلى نهائيات اليورو المقبل، حيث تتصدر ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من خلال
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هولندا - ألمانيا‎

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
تتويج -الزمالك‎ (11)

مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة، ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التى حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، إذ لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف.
الشوط -الأول‎ (5)

أول طلب من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف بطولة كأس مصر، التي توج بها لاعبو القلعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم الانشغال بها كثيرا، كما طالبهم بالعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الإفريقية، مؤكدا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال.
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هولندا - ألمانيا‎

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
إيطاليا‎

إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

العلامة الكاملة هدف إسبانيا وإيطاليا بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر فارو، على ملعب المولينون في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة يحتضن ملعب فريندز أرينا القمة الإسكندنافية عندما تستقبل السويد، صاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نظيرتها النرويج الثالثة برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
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