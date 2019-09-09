تسوية نزاعات بـ2 مليار جنيه بين تنظيم الاتصالات وشركات المحمول

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورنج، وفودافون، واتصالات) لحل كل النزاعات التي امتدت لمدة 10 سنوات نتيجة طعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، ما أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.

وقّع اتفاقيات التسوية المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اتفاقيات