جريمة

ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
ويتولى خبراء المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للتحقق من أسبابه، ومطابقتها بأقوال شهود العيان، وتبين من الفحص الأولىنشوبه في مبنى مُقام على مساحة ألف متر من المساحة الكلية، ومكون من 4 طوابق يستخدم في إنتاج البلاستيك وتخزين المنتجات، نشب الحريق فى الطابق الثالث منهم. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى
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التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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ضبط 49 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة.. أحدهم صيدلي

تواصل مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة القائمين بأعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت الحملة فى القبض على صيدلي يستغل مهنته فى الاتجار في العقاقير المخدرة بمركز أطفيح بالجيزة، كما تم القبض على 48 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأنواع المختلفة من المخدرات، تضمنت 2260 جرام حشيش، و1249 قرصا مخدرا، و20 جرام أفيون، و270 جرام أستروكس، و328 جرام هيروين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة.
محكمة عسكرية

«ولاية سيناء وخلية الميكروباص» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
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حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.
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السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
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