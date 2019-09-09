ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.

ويتولى خبراء المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للتحقق من أسبابه، ومطابقتها بأقوال شهود العيان، وتبين من الفحص الأولىنشوبه في مبنى مُقام على مساحة ألف متر من المساحة الكلية، ومكون من 4 طوابق يستخدم في إنتاج البلاستيك وتخزين المنتجات، نشب الحريق فى الطابق الثالث منهم. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى