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المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وأكدت التقارير أن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وارتفعت
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الدكتور-عمرو-طلعت-يشهد-توقيع-اتفاقيات (4)

تسوية نزاعات بـ2 مليار جنيه بين تنظيم الاتصالات وشركات المحمول

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورنج، وفودافون، واتصالات) لحل كل النزاعات التي امتدت لمدة 10 سنوات نتيجة طعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، ما أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.
تعاملات بنكية (1)

بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.42 جنيه، ونحو 16.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: 7.8 مليار جنيه لتطوير منظومة التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2019- 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ونحو 155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للتحول الرقمي بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
وزارة-المالية

المالية: لا تحفظات على لائحة قانون تنظيم الصحافة

أكدت وزارة المالية أنها لم تبد أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضحت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يلزم كل شخص يزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
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