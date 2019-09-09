المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وأكدت التقارير أن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى.
وارتفعت
وأكدت التقارير أن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى.
وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه.
وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.