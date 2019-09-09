المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وأكدت التقارير أن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وارتفعت