الخارجية السودانية: نسعى لرفع اسم بلادنا من قائمة دول داعمة للارهاب

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

وزيرة الخارجية السودانية

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله سعي الحكومة الانتقالية الجديدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وقالت الوزيرة السودانية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردت مقتطفات منها اليوم (الإثنين) ـ "إن الوزارة ستنطلق في سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب". وأضافت أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرا ضروريا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية.

وشددت وزيرة الخارجية السودانية على أن "مسيرة ثورة ديسمبر" التي أطاحت بالبشير تعتبر دليلا كافيا على أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية. وأدت الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري أمس الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء