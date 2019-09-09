مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وتستهدف الحكومة تراجع عجز الموازنة إلى 7.2% خلال العام المالي الجاري 2019-2020 ثم إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل 2020-2021، في مقابل نحو 8.2% خلال العام المالي الماضي 2018-2019. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بالميزانية بقيمة 124 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو