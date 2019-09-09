هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية

سامح شكري: اتفقنا على مواصلة تفعيل الآليات القائمة بيننا لأن التواصل المستمر وهذه الاجتماعات تبعث بالاطمئنان لدى الشعبين بأن هناك عملا مشتركا

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق، قائلا إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام ارادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية. وهنأ شكري الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب.

وقال: "في البداية أتوجه لكم والشعب السوداني بالتهنئة على ما تحقق من استعادة الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني الشقيق"، جاء ذلك في كلمة له، في ختام جلسة المباحثات الثنائية مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، اليوم الإثنين، في الخرطوم. وأضاف

وقال: "في البداية أتوجه لكم والشعب السوداني بالتهنئة على ما تحقق من استعادة الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني الشقيق"، جاء ذلك في كلمة له، في ختام جلسة المباحثات الثنائية مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، اليوم الإثنين، في الخرطوم.

وأضاف وزير الخارجية: "أكدت مصر منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، حيث سعت نحو تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني، والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف"، موضحا أن مصر أكدت في أكثر من مناسبة حرصها على استقلالية القرار السوداني بالشكل الذي يحترم ملكية الشعب السوداني الشقيق لعملية الانتقال التي سطرها، بتضحيات أبنائه وشبابه ويضمن تماسك مؤسسات دولته ووحدته.

وذكر: "في هذا الإطار من العلاقات التاريخية التي ربطت شعبينا منذ الأزل، حرصت مصر على التنسيق مع كافة شركائها الإقليميين والدوليين اتصالا بمساعي تحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، ودفع عملية التحول الديمقراطي التي يصبو إليها شعبه العزيز"، متابعا: "تناولت اليوم خلال لقائي مع وزيرة الخارجية سبل مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل، وذلك انطلاقا من حقيقة أن التقارب بيننا، من شأنه تحقيق المنفعة الكاملة لشعبي البلدين".



وأوضح شكري: "اتفقنا على مواصلة تفعيل الآليات القائمة بيننا، لأن التواصل المستمر وهذه الاجتماعات، تبعث بالاطمئنان لدى الشعبين بأن هناك عملا مشتركا من قبل المسؤولين والحكومتين، لتوفير كل ما يصبو إليه الشعبان من تعاون وتحقيق مصلحة مشتركة".

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشار إلى حرص ودعم القاهرة المستمر للخرطوم في هذا الشأن، وآخرها خطوة إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي مؤخرا، مضيفا أن اللقاء تناول آليات تعزيز مسار التعاون الثنائي في كافة المجالات، وسبل دعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة التحديات المُختلفة خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية لاسيما في مجال الربط الكهربائي، والتعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.



وقال حافظ أن اللقاء تضمن كذلك تبادل وجهات النظر والتنسيق تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مسألة مياه النيل ومفاوضات سد النهضة، وكذا قضايا السلم والأمن الإقليمي والبحر الأحمر، فضلا عن سبل تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبها، أكدت عبد الله خصوصية وأزلية العلاقات بين بلادها ومصر، معربة عن شكرها وتقديرها لشكري على زيارته للخرطوم والتهنئة التي قدمها للحكومة السودانية الجديدة، التي تشكلت تحقيقا لطموحات الشعب السوداني المشروعة، ولمطالب ثورته المجيدة.

وقالت إن العلاقات بين مصر والسودان علاقة ضاربة في القدم تدعمها ركائز التاريخ والحضارة والجغرافيا، وروابط الدم واللغة والدين، وتظل علاقة الجوار والمصالح المشتركة صمام الأمان لعلاقة البلدين الشقيقين.

وأضافت: "أغتنم هذه الفرصة لأشكر عبركم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مساندتها للسودان من خلال دعمها لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صياغة مستقبله، وتأكيد عزمه الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن بلادها تثمن عاليا وتقدر الجهود التي بذلتها مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، عبر اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، والبيان الذي صدر عنها، ومساعيها المتواصلة من خلال اجتماع المتابعة الوزاري في أديس أبابا، قائلا: "تأكيدا على رسوخ مبادئ سياسة السودان الخارجية، فإننا في هذا المقام نؤكد لكم التزام السودان بمبدأ حسن الجوار، والانفتاح على الفضاء الدولي، بما يتوافق ومصالح السودان الوطنية، ويعزز من شراكتنا الإقليمية والدولية".وأضافت الوزيرة: "على الصعيد الثنائي، فإننا نشدد على أهمية الآليات الثنائية لضمان ديمومة وفعالية الشراكة مع الشقيقة مصر، والمتمثلة في اجتماعات التشاور السياسي لوزيري الخارجية، واللجنة الرباعية وغيرهما"، مؤكدة الحرص على انتظام انعقاد تلك الآليات في مواعيدها المقررة.ودعت شكري إلى عقد اللجنة القنصلية السودانية - المصرية المشتركة في الخرطوم في أكتوبر المقبل، إلى جانب عقد اجتماعات لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة، في أقرب وقت لوضع شواغل البلدين، ومناقشة سبل الحلول، والأطر الفنية اللازمة لاستمرار أعمالها وأنشطتها، موضحة أنه على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن التنسيق المشترك سيعزز من فرص التعاون بين البلدين ويفتح آفاقا أرحب لتطوير علاقات البلدين الشقيقين.وتابعت عبد الله: "أن السودان الذي يستشرف عهدا جديدا، يؤكد عزمه على تمتين علاقة البلدين في إطار المصالح المشتركة والمضي قدما لخلق شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات شعبي البلدين"، مشيرة إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يظل أحد أهم مشروعات البنية التحتية للمشروعات الاستراتيجية، التي نتطلع إلى قيامها بين البلدين.ودعت إلى استئناف ما انقطع من مناقشات في شأن المشروع، والذي حالت الظروف دون استمراره في أبريل الماضي، وعقد الاجتماع الاستئنافي في الخرطوم خلال الشهر الجاري، معربة عن عظيم الامتنان والتقدير لمباردة شكري الطيبة، لزيارة السودان وتهنئته على تشكيل الحكومة، متطلعة إلى مزيد من المباحثات في القضايا الثنائية عبر الآليات المشتركة، بالإضافة إلى التشاور المستمر لتعزيز علاقة البلدين الشقيقين، وإعلاء المصالح الوطنية لهما.