كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

فيليب كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.

وقال كلوب في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام". وتابع المدرب الألماني: "لم يملك ليفربول هذا الصيف الأموال الكافية لإعادة شراء فيليب كوتينيو من جديد من صفوف برشلونة". وإختتم كلوب: "أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا

وقال كلوب في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام".



وتابع المدرب الألماني: "لم يملك ليفربول هذا الصيف الأموال الكافية لإعادة شراء فيليب كوتينيو من جديد من صفوف برشلونة".



وإختتم كلوب: "أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا أن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة".



يذكر أن كوتينيو خاض مع ليفربول 201 مباراة في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 54 هدفًا، وخاض مع برشلونة 76 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفًا.



ولم يتوج كوتينيو بأي لقب مع ليفربول، وتوج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين ولقب كل من كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني مرة واحدة.