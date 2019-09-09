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Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

8 دقائق من التصفيق بمهرجان فينيسيا السينمائي.. والنقاد: الفيلم حالة خاصة وغير مكررة.. وترشيحات مبكرة للأوسكار.. ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 4 أكتوبر المقبل
تحرير:أميرة شرف ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
Joker
Joker
إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.
ويتوقع العديد من النقاد أن نجاح الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يعد مؤشرا قويا على منافسته المبكرة في موسم الجوائز، بل قد يكون بطل الفيلم واكين فينيكس من أبرز المنافسين على جائزة أوسكار أفضل ممثل العام المقبل. تكلفت ميزانية الفيلم 55 مليون دولار، ويتوقع النقاد أن يحصد إيرادات قوية بمجرد عرضه
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المخرج أمجد أبو العلا

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.
دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
فيلم- هذه- ليلتي (2)

الإعلان الرسمي لـ«هذه ليلتي» المشارك في «الجونة» (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم «هذه ليلتي» البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية، بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي. الفيلم للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
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احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر «كيرة والجن»

بدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد. ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عملا سينمائيا ضخما خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.

سارندون تشكك في الأوسكار: الجوائز تُشترى ولا تُمنح

انتقدت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، جوائز الأسكار، معبرةً أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة. وأوضحت: "لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينج" (1995). وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز. ?وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، وهو الأكبر في أمريكا الشمالية، ويستمر حتى 15 سبتمبر.
خالد-الصاوى (2)

تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
مهرجان-فينيسيا-السينمائى-الدولى

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
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