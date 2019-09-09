Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

8 دقائق من التصفيق بمهرجان فينيسيا السينمائي.. والنقاد: الفيلم حالة خاصة وغير مكررة.. وترشيحات مبكرة للأوسكار.. ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 4 أكتوبر المقبل

تحرير:أميرة شرف ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويتوقع العديد من النقاد أن نجاح الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يعد مؤشرا قويا على منافسته المبكرة في موسم الجوائز، بل قد يكون بطل الفيلم واكين فينيكس من أبرز المنافسين على جائزة أوسكار أفضل ممثل العام المقبل. تكلفت ميزانية الفيلم 55 مليون دولار، ويتوقع النقاد أن يحصد إيرادات قوية بمجرد عرضه

ويتوقع العديد من النقاد أن نجاح الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يعد مؤشرا قويا على منافسته المبكرة في موسم الجوائز، بل قد يكون بطل الفيلم واكين فينيكس من أبرز المنافسين على جائزة أوسكار أفضل ممثل العام المقبل.

تكلفت ميزانية الفيلم 55 مليون دولار، ويتوقع النقاد أن يحصد إيرادات قوية بمجرد عرضه في أكتوبر المقبل معللين بذلك أن وقت عرضه لن يكون هناك إصدارات مهمة من الأفلام مما يزيد من فرصة حصد أرباح تفوق ميزانيته، كما أن تصنيف الفيلم "للكبار فقط" لما يحتويه من مشاهد عنف غير مناسبة للأطفال أقل من 13 عاما لن يكون عائقا في طريقه، فبعض الأفلام الأعوام الماضية حصدت أرباحا قياسية برغم تصنيفها "للكبار فقط" مثل فيلم Venom العام الماضي والذي حصد 80 مليون دولار، وسبقه فيلم Halloween الذي حصد 76 مليون دولار، وفيلم Gravity بـ55 مليون دولار، حيث من المتوقع استنادا لأرباح إصدارات أفلام "جوكر" في السابق أن يحقق هذا الفيلم ما بين 240 مليون و400 مليون دولار عالميا.

الفيلم بطولة خواكين فينيكس بدور "الجوكر"، وروبرت دي نيرو وزازي بيتر وبرايان كالين وفرانسيس كونروي وشيا ونجهام و بريان تيري هنري وجوش بايس وبريت كولن، ومن تأليف سكوت سيلفر وإخراج تود فيليبس، ويعرض كل من فينيكس والمخرج فيليبس، رؤيتهما الخاصة، لشخصية "الجوكر"، وهو أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان".

يسرد الثنائي قصة "آرثر فليك" في السبعينيات، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "جوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنانا كوميديا في المساء، ويواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، حيث يعتدي عليه بعض العصابات أثناء تأدية عمله كمهرج، وأصبحت حياته مليئة بالأحداث السيئة كل يوم فلا أحد يحسن معاملته، والنقطة الوحيدة المنيرة في حياته هي عندما يشاهد برنامج "ستاند آب كوميدي" ويحلم بأن يكون يوما ممثلا كوميديا بهذا البرنامج.

كل هذا كان سببا في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية بداخل "آرثر" وهنا تأخذ القصة منحنى جديدا.

أشاد النقاد بأداء خواكين فينيكس المذهل في الفيلم بدور شخصية "الجوكر" المركبة والمعقدة، حيث فقد الكثير من وزنه لآداء الشخصية، وبرزت أضلاع صدره وعظم كتفه، كما ساعد وجهه الغارق في الكآبة على إظهار جوانب الشخصية، حيث يواجه الجوكر فيه صراعا نفسيا كبيرا لمحاولة إخفاء ميوله الخبيثة بداخله، ويظهر هذا التشويش الداخلي الذي يعاني منه جليا في كل حركة أو نظره يقوم بها، حيث يتسرب الخبث من عينيه حتى يقرر أن يظهر هذه الرغبات الشريرة بداخله للعالم من حوله بعد ما تعرض له من ضغوط نفسية.

ووصف الناقد مارك هوجز بطل الفيلم "فينيكس" بأفضل ممثل رآه هذا العام، حيث يمتلك نوعا من الروح الاستفزازية التي تتغلغل إلى المشاهد ببراعة، كما صرح "فينيكس" نفسه بأنه انجذب إلى الشخصية لأنها غير مكررة ونسجت بطريقة خاصة مختلفة عن السابق، وأشار إلى التناغم بينه وبين مؤلف السيناريو الذي كان لديه الكثير من الحرية في صنع الشخصية وعدم التقيد بالقصص السابقة للجوكر، حيث إن "الجوكر" ليس له أصول في الحقيقة، وبالتالي لم يكن هناك قواعد أو حدود لصنع الشخصية مما أعطاها قدرا كبيرا من الحبكة وساعده على تأدية دوره ببراعة.

وقبل خواكين فينيكس، جسد 3 ممثلين شخصية "الجوكر" على شاشة السينما، هم جاك نيكلسون في عام 1989، وهيث ليدجر في عام 2008، والذي حاز عنه على جائزة الأوسكار بعد حادث وفاته المأساوي، وجاريد ليتو في عام 2016، وتعتبر القصة مشتقة من أفلام مألوفة من قبل مثل "Taxi Driver" و"The King of Comedy".

يوحي "آرثر" فليك بالفوضى عندما تراه في الفيلم، ولكن هناك رسالة خفية يقدمها حيث يبدو الفيلم وكأنه يبدأ ثورة، يتم فيها إسقاط الأغنياء، ويحصل الفقراء على كل ما يحتاجون إليه ويستحقونه، ويصبح الرجال المضطربون نفسيا أبطالا قتلة.

وبالنسبة للانتقادات الموجهة للفيلم، فيرى البعض أنه يسير على خطى فيلم "The King of Comedy"، من إنتاج عام 1982، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، حول شخص يسعى بكل السبل أن ينال الشهرة، بالعمل كفنان "ستاند أب كوميدي"، ويحقق حلمه بعد اختطافه لممثل شهير، بينما يؤكد بعض النقاد أن الفيلم حالة خاصة وغير مكررة.