سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

برلماني يطالب بجلسة عاجلة بشأن وفاة «طفل البلاعة»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية، بشأن أزمة وفاة الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات البرلمان، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات، قائلا: "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ فترة، وهو ضحية الإهمال والاستهتار، فقدناه بسبب غرقه في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".
وأشار فؤاد، في خطاب تقدم به لعبد العال، اليوم الإثنين، أنه تقدم العديد من النواب الأسبوع الماضي بعدد من الأدوات الرقابية بشأن تلك الواقعة وتكرارها كطلبات إحاطة للنواب إيهاب منصور، عمرو أبو اليزيد، فرج عامر، إيناس عبد الحليم، وغيرهم من الأدوات الرقابية بشأن أزمة وفاة المواطنين والأطفال غرقا في الصرف
اقرأ المزيد
الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

عقبة المحليات تتحدى انتخابات النواب والشيوخ في 2020

عدد من القوانين المهمة من المقرر أن ينتهي منها مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومنها مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، وهو ما يعني أن مصر ستكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020، متمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات المحليات، والأخيرة تحديدا تشهد اهتماما خاصا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وحَث في أكثر من مناسبة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
شواطئ-دهب (3)

نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org