برلماني يطالب بجلسة عاجلة بشأن وفاة «طفل البلاعة»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية، بشأن أزمة وفاة الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات البرلمان، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات، قائلا: "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ فترة، وهو ضحية الإهمال والاستهتار، فقدناه بسبب غرقه في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".

وأشار فؤاد، في خطاب تقدم به لعبد العال، اليوم الإثنين، أنه تقدم العديد من النواب الأسبوع الماضي بعدد من الأدوات الرقابية بشأن تلك الواقعة وتكرارها كطلبات إحاطة للنواب إيهاب منصور، عمرو أبو اليزيد، فرج عامر، إيناس عبد الحليم، وغيرهم من الأدوات الرقابية بشأن أزمة وفاة المواطنين والأطفال غرقا في الصرف