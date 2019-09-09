البرهان: إعادة هيكلة كل القوات خاصة جهاز المخابرات

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم العمل على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وهناك إصرار من جميع الأطراف المسلحة على إحلال السلام، كما أن نظرة المجتمع الدولي للسودان بدأت تتغير بمجرد حدوث التغيير، والمجلس السيادي والحكومة بإمكانهما التشريع في المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه تم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، وذلك حسبما جاء في تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الإثنين.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، سعي الحكومة الانتقالية الجديدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، قائلة: "إن الوزارة ستنطلق في سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب"، وذلك حسبما جاء في مقابلة خاصة مع قناة (العربية