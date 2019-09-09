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المهرجانات القومية.. بث الروح في جسد الميت

مهرجان محكى القلعة يمتع 130 ألف زائر في أسبوعين.. و72 عرضا مجانيا في المهرجان القومى للمسرح.. ونجوم غائبون يتألقون من جديد بفضل مهرجانات الدولة
تحرير:كريم محجوب ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
افتتاح محكى القلعة
افتتاح محكى القلعة
المهرجانات القومية دائمًا تأتي حاملة في طياتها هوية مصر الفنية، التي ترتكز على موروثنا الثقافي الإبداعي الغني، من الإرث الزاخر الذي أسسته لنا قامات كبيرة رائدة في السينما والمسرح والموسيقى، فضلا عن الوجود المهم للأعمال والأفكار المعاصرة الحديثة، سواء العربية أو الأجنبية، بدايةً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحتى مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، ويدل هذا على ثقل تلك المهرجانات وسمو هدفها وتنوع وثراء محتواها الذي يجمع بين أصالة الماضي، وحداثة الحاضر، وفتح الأبواب على مصراعيها للوجوه الشابة ودعمها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم ما تأتي به المهرجانات القومية هو الانفتاح على الثقافات الأجنبية، وعرض أنواع فنونها من مختلف بلاد العالم وحضاراته، لترسم لنا في النهاية لوحة فنية متكاملة لا تشوبها شائبة، كل ذلك بهدف خدمة الجمهور المصري وإطلاعه على نواحي الفنون المختلفة والارتقاء بذوقه الفني العام، وتنشئة الأجيال
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حكيم (1)

أول قرار من «الموسيقيين» بعد اتهام حكيم بالسب والقذف

أحالت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، برئاسة النقيب هاني شاكر، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ضد الفنان حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة، نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، إذ أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر أحيل للمجلس في الاجتماع القادم.. وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل، تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.
محمد-حماقى (3)

حماقي ومصطفى حجاج يغنيان «يا بتاع النعناع» (فيديو)

اجتمع كلا من الميجا ستار محمد حماقي، والفنان الشعبي مصطفى حجاج، في حفل زفاف تشاركا في إحيائه. وقدّم "حجاج" فقرة غنائية قبل فقرة "حماقي"، إلا أنه توجه إلى القاعة بعد علمه بصعود الأخير إلى المسرح، ليلقي عليه التحية، ولذلك فوجئ بأن حماقي توقف عن الغناء وألقى عليه التحية بغناء أغنية "يا بتاع النعناع" وسط تصفيق كبير من قِبل حضور حفل الزفاف. وقال حماقي عن حجاج: "مصطفى حجاج صوت رائع، والحقيقة كلنا بنفتخر به وبكل ما يقدمه، تحية كبيرة أوي أوي لمصطفى حجاج".
حكيم (3)

نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.
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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (1)

«المسرح المعاصر والتجريبي» يكشف عن بوستر الدورة 26

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأحد، عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة الـ26، والذي تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الإفريقي، حيث يعقد في هذه الدورة محور خاص عن إفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض إفريقية. وقال الفنان مصطفى عوض، مصمم الملصق وكل مواد الدعاية للمهرجان، إنه قدم "أكثر من عشرة تصميمات متنوعة اختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق، وقد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى المهرجان القومى للمسرح المصري".
محمد هنيدى

مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى. جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، وهو صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، "أمير البحار".
احسان عبد القدوس (2)

الجونة السينمائي يحتفي بمئوية إحسان عبد القدوس

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بمئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. وينظم المهرجان معرضا خاصا لتخليد ذكراه، يضم كنزا من المقتنيات المادية الخاصة بالكاتب الكبير الراحل، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، وشهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يد إحسان عبد القدوس من أعماله الروائية والصحفية، وصور نادرة له، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي في الدورة المقبلة.
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
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