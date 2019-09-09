المهرجانات القومية.. بث الروح في جسد الميت

مهرجان محكى القلعة يمتع 130 ألف زائر في أسبوعين.. و72 عرضا مجانيا في المهرجان القومى للمسرح.. ونجوم غائبون يتألقون من جديد بفضل مهرجانات الدولة

تحرير:كريم محجوب ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

المهرجانات القومية دائمًا تأتي حاملة في طياتها هوية مصر الفنية، التي ترتكز على موروثنا الثقافي الإبداعي الغني، من الإرث الزاخر الذي أسسته لنا قامات كبيرة رائدة في السينما والمسرح والموسيقى، فضلا عن الوجود المهم للأعمال والأفكار المعاصرة الحديثة، سواء العربية أو الأجنبية، بدايةً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحتى مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، ويدل هذا على ثقل تلك المهرجانات وسمو هدفها وتنوع وثراء محتواها الذي يجمع بين أصالة الماضي، وحداثة الحاضر، وفتح الأبواب على مصراعيها للوجوه الشابة ودعمها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم ما تأتي به المهرجانات القومية هو الانفتاح على الثقافات الأجنبية، وعرض أنواع فنونها من مختلف بلاد العالم وحضاراته، لترسم لنا في النهاية لوحة فنية متكاملة لا تشوبها شائبة، كل ذلك بهدف خدمة الجمهور المصري وإطلاعه على نواحي الفنون المختلفة والارتقاء بذوقه الفني العام، وتنشئة الأجيال

بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم ما تأتي به المهرجانات القومية هو الانفتاح على الثقافات الأجنبية، وعرض أنواع فنونها من مختلف بلاد العالم وحضاراته، لترسم لنا في النهاية لوحة فنية متكاملة لا تشوبها شائبة، كل ذلك بهدف خدمة الجمهور المصري وإطلاعه على نواحي الفنون المختلفة والارتقاء بذوقه الفني العام، وتنشئة الأجيال الصغيرة تنشئة سوية تنأى بهم عن الأفكار الهدامة. ولكن، هل ما زالت تؤدي المهرجانات القومية نفس الدور؟

الفن المصري عاش بشكل عام في السنوات الأخيرة وضعًا صعبا لا يخفى على أحد، وبالتأكيد للمستجدات السياسية التي طرأت على البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 دور في ذلك، بالإضافة إلى اختفاء أسماء مهمة في صناعة الفن وتقديم البعض الآخر أعمالا بعيدة عن ما يفترض أن يُقدم للجمهور، ولأسباب عديدة أخرى، ساهم هذا في ظهور جيل فني جديد، سواء في السينما أو الدراما أو الموسيقي، يعتمد في أعماله (في النسبة الكبرى منها) على تقديم محتويات شعبوية فارغة، هي في غالبيتها غير ذات إفادة للسياق المطروح، والبعض الآخر اتجه إلى الكوميديا، لكنها كوميديا الموقف الركيكة المستقاة من "إفيهات فيسبوك"، فضلا عن ظهور أغاني المهرجانات، التي يمكن لأي طفل أن يتجه إليها ويُطلَق عليه لقب "مُغنٍّ"، دون ضابط ولا رابط، وبذلك أصبح الفن المصري يدور في تلك الدائرة المغلقة.

وهنا تأتى أهمية المهرجانات القومية التي عانت هي الأخرى ومرت، وما زالت تمر بأزمات كبيرة قد تطيح بها من على خريطة مصر الفنية، خاصة أن معظم تلك المهرجانات تعاني من أزمات مالية لا تخفى على أحد، وعمّق من ذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم وإقامة أى مهرجان مصرى، وتضمن تخفيض الدعم المالى الذى تحصل عليه هذه المهرجانات بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان، ومن ثم تفتقر هذه المهرجانات أيضًا إلى التسويق الدعائي والترويج الجيد لها، وغض الرعاة الرسميون والممولون النظر عنها، رغم أهمية المحتوى الذي تقدمه تلك المهرجانات ويفوق نظراءها من الناحية الفنية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المهرجانات بدعمها والاهتمام بها يمكن الترويج بها للسياحة جنبا إلى الفن، لطبيعة الأماكن المقامة فيها؛ مثل "الأقصر للسينما الإفريقية، شرم الشيخ السينمائي الآسيوي، أسوان لسينما المرأة، الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، ونجد على العكس في بعض المهرجانات الخاصة، مثل "الجونة" الذي يحظى بدعم وتمويل وتسويق كبير جدا، وحضور لفناني الصف الأول بل وحضور لفنانيين عالميين، يتهرب العديد من الفنانين في أثناء دعوتهم لحضور المهرجانات القومية، ويلحقون بذلك بعض المبررات مثل الانشغال بتصوير الأعمال، لكنهم بالطبع حاضرون بفساتينهم وإطلالاتهم المميزة على السجادة الحمراء في المهرجانات الخاصة.

كل تلك الأسباب وغيرها تكبل المهرجانات القومية من تأدية دورها المرجو، وعلى الرغم من هذا نجدها تكافح لتحقق أقصى نجاح ممكن، وظهر هذا جليا في "القومي للمسرح" في دورته الثانية عشرة، حيث ظهر المهرجان بصورة مشرفة على سابقتها بداية من حضور أسماء فنية كبيرة في حفل الافتتاح مثل "سوسن بدر، محمود حميدة، لطفي لبيب، سميحة أيوب، عزت العلايلي، يوسف شعبان"، وتوفيق عبد الحميد الذي جاب فيديو تكريمه مواقع التواصل الاجتماعي كلها وتعرف العديد من الجمهور على "القومي للمسرح" من خلاله وأعاد للأذهان أهمية المسرح وقيمته، وتم استحداث جوائز، ورفع قيمة أخرى، وعقدت فيه ندوات ناقشت من قبَل متخصصين أحوال المسرح وعقباته وطرق التغلب على تلك المشكلات وكيفية العودة بالمسرح إلى عصره الذهبي، وتم تقديم 72 عرضا مسرحيا مجانا في 14 يوما، وأغلبية العروض شهدت زحاما جماهيريا، وصل بعضها إلى حد تكسير زجاج واجهة أحد المسارح بسبب التكدس، بالإضافة إلى العروض الموازية التي أقيمت في الأقاليم على هامش المهرجان. وبالتأكيد ساهم في ذلك إسناد وزارة الثقافة رئاسته إلى اسم كبير مثل الفنان أحمد عبد العزيز.

ونستشهد أيضا بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ28 التى تخطى عدد زوارها حاجز الـ130 ألفا خلال أسبوعين فقط، وهو ما يعد نجاحا قياسيا، واستطاع المهرجان الذي أقيم تحت شعار "الفن للجميع" أن يحقق تلك المقولة في خير صورة، حيث قدم ألوانا ثقافية راقية متنوعة بين العروض الفنية الإنشادية، والطربية، والأوبرالية، والأجنبية، والشبابية، وعروض العزف الموسيقي المنفرد مثل حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، ومن أهم ما يميز المهرجان أنه مكّن جمهور المستمعين من الالتقاء والاستماع لفنانين كبار ومتميزين مثل "علي الحجار، هانى شاكر، مدحت صالح"، والموسيقار الكبير عمر خيرت الذي تتجاوز أسعار حفلاته خارج المهرجان ألف جنيه للتذكرة، حيث استطاع الجمهور أن يحضرها بسعر رمزي وموحد 20 جنيها للتذكرة، وبذلك استطاع المهرجان أن يحقق المعادلة الصعبة، وهى تقديم فن راقٍ ومتنوع في مكان مهم جدا وبتنظيم رائع، بأسعار رمزية.

وبالنظر إلى تلك المهرجانات وحجم العقبات التي تواجهها من مشكلات مادية ودعائية، فإنها تسعى جاهدة إلى الظهور المشرف الذي يليق بمكانة مصر الفنية، وتلك المهرجانات الآن بعد هذا التدهور الذي طال الفن بجوانبه المختلفة، باتت متنفسا وملاذا للجمهور الذي تصم آذانه وعيونه شهورا طويلة لا يرى فيها ما يشبع رغباته الفنية، وفي تلك المهرجانات تصبح آذانه مُصغية وعيونه تتملى فنا حقيقيا.