نائبة تطالب بإنشاء مناطق صناعية لتجميع السيارات

تحرير:أحمد جاد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

صناعة السيارات - صورة أرشيفية

طالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بتخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجمع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وذلك للمساهمة في تصنيع سيارات مصرية 100%، مشيرة إلى أن تصنيع سيارة مصرية بالكامل يجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، خاصة أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة.

وأوضحت المصري، أن مؤسسات الدولة تعمل على تهيئة البنية التحتية والاستراتيجية من طرق وموانئ وغيرها، على أن تهتم الدولة بالنهوض بالصناعات المغذية الداخلة في تكوين السيارات، مشددة على ضرورة منح حوافز للشركات الجديدة في حال زيادة تصديرها.يذكر أن طارق المتولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بضرورة إصدار