البلح لذيذ.. جربيه في 5 أكلات مفيدة لصحة عائلتك

يجب الحذر عند تناول البلح لمن يرغب في إنقاص وزنه، لأن البلح من الفاكهة التي تزيد الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة بشكل يومي، كما أنه يرفع من السكر في الدم.

تحرير:آية أشرف ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كرات التمر بالمكسرات

البلح من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بطعمه المميز، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك البلح معروف أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يساعد البلح في التخلص من تسوس الإنسان لأنه غني بمادة الفلور المهمة لحماية الأسنان، ويعالج أيضًا الضعف الجنسي ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، كما يقوي العظام لأنه غني بالمغنيسيوم ولذلك ينصح به لمرضى وكبار السن والحوامل أيًضًا خاصة أنه يقي الأم والجنين من الأنيميا، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض الأصناف التي يمكنك إعدادها من خلال البلح..

كيكة التمر بالشوفان المكونات نصف كوب سكر كوب ونصف شوفان ملعقة قرفة رشة بيكنج صودا زبدة مكسرات كوب تمر كوب ونصف دقيق طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي الدقيق والشوفان والزبدة، واستمري في ضرب كافة المكونات جيدًا. - قسمي الخليط جزءين، و ضعي النصف الأول في صينية بايريكس. - في وعاء اخلطي التمر والسكر والماء