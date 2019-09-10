البلح لذيذ.. جربيه في 5 أكلات مفيدة لصحة عائلتك

يجب الحذر عند تناول البلح لمن يرغب في إنقاص وزنه، لأن البلح من الفاكهة التي تزيد الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة بشكل يومي، كما أنه يرفع من السكر في الدم.
البلح من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بطعمه المميز، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك البلح معروف أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يساعد البلح في التخلص من تسوس الإنسان لأنه غني بمادة الفلور المهمة لحماية الأسنان، ويعالج أيضًا الضعف الجنسي ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، كما يقوي العظام لأنه غني بالمغنيسيوم ولذلك ينصح به لمرضى وكبار السن والحوامل أيًضًا خاصة أنه يقي الأم والجنين من الأنيميا، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض الأصناف التي يمكنك إعدادها من خلال البلح..
كيكة التمر بالشوفان
المكونات
نصف كوب سكر
كوب ونصف شوفان
ملعقة قرفة
رشة بيكنج صودا
زبدة
مكسرات
كوب تمر كوب ونصف دقيق
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الدقيق والشوفان والزبدة، واستمري في ضرب كافة المكونات جيدًا.
- قسمي الخليط جزءين، و ضعي النصف الأول في صينية بايريكس.
- في وعاء اخلطي التمر والسكر والماء
كيكة التمر بالشوفان
المكونات
نصف كوب سكر
كوب ونصف شوفان
ملعقة قرفة
رشة بيكنج صودا
زبدة
مكسرات
كوب تمر كوب ونصف دقيق
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الدقيق والشوفان والزبدة، واستمري في ضرب كافة المكونات جيدًا.
- قسمي الخليط جزءين، و ضعي النصف الأول في صينية بايريكس.
- في وعاء اخلطي التمر والسكر والماء والبيكنج صودا وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان التمر والسكر.
- ضعي خليط التمر في صينية البايركس، ورشي المكسرات والقرفة، ثم ضعي نصف العجينة الثانية فوق الخليط.
- ضعي الصينية البايركس في الفرن حتى التأكد من تسويتها وتحولها للون الذبي.
معمول التمر
المكونات
كيلو دقيق
زبدة
سمنة بلدي
نصف كوب زيت
5 ملاعق لبن بودرة
2 ملعقة سكر بودرة
ملعقة خميرة جافة
ملعقة بيكنج صودر
رشة ملح
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الزبدة مع السمنة، واتركيها على النار الهادئة وتأكدي من خطها جيدًا.
- ضعي الدقيق في وعاء وضيفي خليط الزبدة والسكر وباقي المكونات عليه، و اخلطي كافة المكونات جيدًا.
- ضيفي نصف كوب من الماء الدافئ واستمري في عجن المكونات، ثم اتركي الخليط يتخمر قليلًا.
- استخدمي العجينة وشكليه بالشكل المناسب لك، ثم احشيها بالتمر واغلقيها سواء على هيئة كرات أو أصابع.
- ضعي العجينة بالتمرفي صينية الفرن، وضعيها حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي.
أصابع تمر
المكونات
ربع كوب لبن
2 كوب ونصف دقيق
نصف كوب دقيق
نصف كوب سكر بودرة
زبدة
فانيليا
صفار بيضة
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي السكر والدقيق والزبدة والفانيليا، وتأكدي من خلط المكونات جيدًا حتى تحصلين على عجينة.
- ضيفي اللبن بالتدريج للعجينة، ثم شكليها أصابع وضعي بها قطعة تمر.
- تأكدي من غلق الأصابع جيدًا ورصيها بعد ذلك في صينية فرن بعد وضع ورق الزبدة بها.
- ادهني أصابع التمر بصفار البيض، ثم ضعي صينية الفرن حتى يتحول لونها للذهبي.
كرات التمر بالشعيرية
المكونات
شعيرية
4 ملاعق زبدة
2 كوب تمر
ملعقة حبهان
ملعقة قرفة
نصف كوب لبن
فسدق
طريقة التحضير:-
- في وعاء سخني الزبدة مع التمر، ثم ضيفي الحبهان والقرفة واستمري في تقليب كافة المكونات جيدًا.
- ضيفي الشعيرية وقلبي كافة المكونات جيدا.
- ضعي اللبن واستمري في تقليب كافة المكونات، ثم ارفعي الوعاء عن النار.
- اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ابدئي في تشكيل كرات التمر حسب الحجم المناسب لكي.
- بعد تشكيل الكرات ضعيها في الفسدق أو المكسرات المفضلة لكي.
التمر بالحلاوة الطحينية
المكونات
2 كوب تمر
2 كوب حلاوة طحينية سادة
ملعقة زبدة
كوب سمسم
ملعقة ماء ورد
ملعقة زيت
طريقة التحضير:-
- في وعاء ضعي التمر مع الزبدة، واخلطي المكونات جيدًا.
استغلي موسم المانجو واعملي أشهى الحلويات
-ضعي ماء الورد والزيت على الحلاوة الطحينية وقلبيها جيدًا.
- ضعي طبقة من التمر ثم طبقة من الحلاوة ولفيها مثل العجين، ثم زينيها بالسمسم وقدميها لأطفالك فهي صحية وتحتوي على الكثير من الفوائد.