ميتشو يتغنى بشيكا: أسطورة الزمالك والكرة المصرية

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

الزمالك

تغنى الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق (شيكابالا)، بعد تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونشر «ميتشو» صورة تجمعه بشيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية ولنادي الزمالك قائدنا شيكابالا».

وأضاف ميتشو: «هو رجل جاد من أسوان، وامتداد للمدرب في الملعب.. دائمًا الجمهور والنادي في قلبه وقدم أفضل ما لديه للفريق ليفوز بكأس مصر». وفي تغريدة أخرى، وجه ميتشو الشكر للجماهير البيضاء: «أشكر الجمهور على تشجيعه والإدارة على دورها الإداري، والفريق الفني على خدمة الفريق، ولكن لاعبينا

وأضاف ميتشو: «هو رجل جاد من أسوان، وامتداد للمدرب في الملعب.. دائمًا الجمهور والنادي في قلبه وقدم أفضل ما لديه للفريق ليفوز بكأس مصر».



وفي تغريدة أخرى، وجه ميتشو الشكر للجماهير البيضاء: «أشكر الجمهور على تشجيعه والإدارة على دورها الإداري، والفريق الفني على خدمة الفريق، ولكن لاعبينا أبطال حقيقيون، نفذوا الخطة التكتيكية وفازوا بإقناع ضد فريق لديه مدرب رائع وجودة جيدة، بيراميدز، 3-0».



وأكمل «أعمل في الكرة الإفريقية منذ 2001، وهذه بطولتي رقم 16 في 5 بلاد لكنها لها قيمة خاصة لأنها أتت بعد شكوك.. الزمالك تم تأسيسه منذ 108 أعوام، ومنذ 1922 هذا أول لقب كأس يحصده دون تلقي أي أهداف».