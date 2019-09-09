فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أمجد أبو العلا
أمجد أبو العلا
فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.
وحرص عدد من الفنانين والنقاد على تهئنة المخرج وأبطال العمل على ما حققوه، فقد كتب الممثل أحمد مالك عبر "فيسبوك": "مبروك مبروك، فاكر يا أمجد أول حديثنا عن الفيلم من سنتين، الكلام عن الحلم بقى حقيقة، فخور ومبسوط"، وحرص أيضًا الناقد أحمد شوقي على تهنئة المخرج. فيما أبدت الفنانة سلوى محمد علي سعادتها بالمشاركة
اقرأ المزيد
It-Chapter-Two

البوكس أوفيس.. It: Chapter Two في المقدمة

احتل فيلم الرعب الجديد "It: Chapter Two" صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير وجيسيكا شاستاين وجاي راين وجايس رانسون وبيل هادر وأندي بن، ومن إخراج أندريس موشيتي وكتابة جاري دوبرمان. ويتصدر الفيلم أيضا قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، حيث حقق الجمعة 6 سبتمبر، إيرادا قُدر بـ658 ألفا و949 جنيها، بينما حقق السبت 455 ألفا و925 جنيها. وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج.
the joker (3)

Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.
دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تامر-حسنى (3)

تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".
هيثم-شاكر (3)

هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لابتعاده

توجه المطرب هيثم شاكر بالشكر إلى جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد، والذي حمل اسم "معرفة قديمة". وكتب شاكر، اليوم الخميس: "الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه (الألبوم) مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".
احمد--السعدنى (2)

السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org