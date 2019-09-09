نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أمجد أبو العلا

فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على تهئنة المخرج وأبطال العمل على ما حققوه، فقد كتب الممثل أحمد مالك عبر "فيسبوك": "مبروك مبروك، فاكر يا أمجد أول حديثنا عن الفيلم من سنتين، الكلام عن الحلم بقى حقيقة، فخور ومبسوط"، وحرص أيضًا الناقد أحمد شوقي على تهنئة المخرج. فيما أبدت الفنانة سلوى محمد علي سعادتها بالمشاركة