حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات -خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- عن ضبط 1124 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 901 قضية تموينية متنوعة مقابل 4416 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات -خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- عن ضبط 1124 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 901 قضية تموينية متنوعة مقابل 4416 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 55 قضية.



وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتين.



