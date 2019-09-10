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استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض للعدوى
تحرير:فيروز ياسر ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أمراض الخريف للأطفال
أمراض الخريف للأطفال
المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
1- نزلات البرد معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض بشكل كبير للعدوى حيث ينتقل الفيروس إليه سريعا خاصة إن كانت مناعته ضعيفة، ومن بين الأعراض التي تظهر عليه التعب، والعطس، بالإضافة إلى
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طقطقة-الرقبة

دراسة: طقطقة الرقبة قد تسبب السكتة الدماغية

عند جلوسك طويلا، قد تحتاج إلى طقطقة الرقبة من أجل الشعور بالمرونة بعد اتخاذك موضعا واحدا لفترة طويلة، ولكن المفاجأة أن تلك العادة أو هذا التصرف ينتج عنه مشكلات صحية قد تؤدي إلى الموت، على الرغم أنه يخفف من توترك. هناك بعض الحالات التي أصيبت بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة بشكل مستمر، فالصوت الذي يصدر من عنقك ينتج عن امتداد طفيف يؤدي إلى فصل مؤقت في سطح المفصل ويُكون فقاعة هوائية، ونتيجة لذلك فأنت عرضة لخطر تمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
تدلي-الجفون

تدلي الجفون قد يعكس مشكلة صحية.. كيف يتم علاجه؟

من الأمور الصعبة التي قد يمر بها أي شخص أن يستيقظ ويجد أن جفونه شكلها مختلف وليست كالسابق، ولا يعلم ما حدث له، وفي الغالب يكون مصابا بـ«تدلي الجفون» الذي ينتج عن حدوث صدمة أو التقدم في العمر أو وجود اضطرابات صحية، وفي حالة تأثر عين واحدة فإنه يسمى بـ«تدلي الجفون أحادي الجانب». قد يكون تدلي الجفون مؤقتا أو دائما، ومن الممكن أن يُصاب به الجنين عند ولادته، وفي تلك الحالة يسمى بـ"تدلي الجفون الخلقي"، واعتمادًا على شدة الحالة، يمكن للجفون العلوية المتدلية أن تسد الرؤية أو تقللها كثيرًا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
التخلص- من -آلام -الظهر -قبل -النوم

للتخلص من آلام الظهر في المساء.. استخدم كيس ثلج

آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي تنتج عن الجلوس لمدة طويلة على المقعد لإنجاز الأعمال اليومية، ليس ذلك فقط، فإن ارتداء حذاء بكعب عالٍ لفترة طويلة، قد يؤدي إلى آلام الظهر المزمنة أيضا، ومن ثم فإن آلام الظهر لن تزعجك فقط في بداية اليوم، بل في الليل أيضًا. إذن، لكي تحظى بليلة نوم هادئة، عليك اتباع بعض الخطوات التي تساعدك في التخفيف من حدة الآلام؛ على سبيل المثال، النوم على الجانب الذي تشعر فيه بالراحة، مع وضع كريمات موضعية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
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صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
اطعمة-غنية-بحمض-الفوليك

الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تنظيف-المنزل

تنظيف الأطباق والطهي يقللان من خطر الموت المبكر

قد تكونين راغبة في تنظيف الملابس ووضعها في الغسالة، بالإضافة إلى الطهي وتنظيف باقي المنزل، فكل هذه الأمور كابوس يومي بالنسبة لربة المنزل، ولكن تشير الأبحاث الآن إلى أن القيام بالأعمال المنزلية قد يقلل من خطر الموت المبكر. وجد العلماء أن 5 دقائق فقط من النشاط المعتدل كل يوم تقلل من خطر وفاة البالغين إلى النصف على مدى 6 سنوات مقبلة، وقال الباحثون في النرويج إن تفريغ أو قص الحشائش يمكن تصنيفه على أنه نشاط معتدل، وكذلك النزهة السريعة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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دراسة: مكملات زيت السمك لا تقي من مرض السكري النوع 2

تحمل مكملات زيت السمك العديد من الفوائد للأشخاص والحوامل على وجه الخصوص، وأشارت دراسات سابقة إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن الدراسات الحديثة تكشف أن تلك المكملات لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل، وذلك نتاج ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية. خلص الباحثون في جامعة شرق أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مكملات زيت السمك لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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