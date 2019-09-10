استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض للعدوى
المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية.
يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
1- نزلات البرد
معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض بشكل كبير للعدوى حيث ينتقل الفيروس إليه سريعا خاصة إن كانت مناعته ضعيفة، ومن بين الأعراض التي تظهر عليه التعب، والعطس، بالإضافة إلى
1- نزلات البرد
معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض بشكل كبير للعدوى حيث ينتقل الفيروس إليه سريعا خاصة إن كانت مناعته ضعيفة، ومن بين الأعراض التي تظهر عليه التعب، والعطس، بالإضافة إلى سيلان الأنف.
لحماية طفلك من نزلات البرد، فمن المهم تقوية جهاز المناعة، وإذا كانت أعراض البرد بدأت تظهر عليه فمن المهم الحفاظ على رطوبته من خلال شرب ما يكفي من الماء، إلى جانب الغرغرة بالماء المالح، كما من المهم تجنب السوائل الباردة.
2- أنفلونزا المعدة
هذه العدوى أكثر انتشارًا خلال فصلي الخريف والشتاء، فعندما يصبح الجهاز المناعي ضعيفًا، يواجه جسم طفلك صعوبة في محاربة آثار البكتيريا، وعلى الرغم من أنه ليس شيئًا خطيرًا، إلا أنه يمكن أن يتسبب بالتأكيد في إزعاجه أيام الدراسة.
الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى المعدة تشمل القيء والعطش الشديد والحمى والإسهال وفقدان الشهية والألم في منطقة البطن.
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عند تعرض طفلك لأنفلونزا المعدة، فيمكنك أن تقدمي له أطعمة خفيفة كالأرز والشوربة، كما عليك التأكد من غسل الخضراوات جيدا قبل تقديمها له، والحث على نومه جيدا، ومن المهم متابعة كمية الماء التي يتناولها لترطيب جسمه.
من بين الأطعمة التي يجب تجنبها عند إصابة طفلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والشيكولاتة، إلى جانب الأطعمة الحارة، والحمضية والمحليات الصناعية.
3- الالتهاب الرئوي
الالتهاب في الرئة ناتج عن الفطريات أو البكتيريا أو الفيروسات، ولا يجب تجاهله عند إصابة طفلك، لأنه إذا لم تتم معالجة العدوى في أقرب وقت ممكن، فقد يعوق ذلك بشكل كبير وظائف الرئتين والدماغ والعديد من أعضاء الجسم.
يمكنك تقديم أوراق الريحان لطفلك التي تساعد على تجنب الالتهاب الرئوي، كما أن الزنجبيل جيد لتهدئة آلام الحلق.
ولتعزيز جهاز مناعته فيجب عليك تحضير السبانخ وعصير الجزر، وإضافة الثوم إلى الأطعمة من أجل محاربة البكتيريا.
4- التهاب القصيبات
بسبب التهاب فيروسي يزعج الممرات الهوائية في الرئتين، يظهر التهاب القصيبات بشكل رئيسي عند الأطفال، وعلى الرغم أنه مشابه لنزلات البرد، ولكنه يسبب مشكلة في التنفس، في تلك الحالة يجب علاج طفلك على الفور، ومن بين أعراضه الإعياء، القيء، والسعال، إلى اجنب التنفس السريع، التهاب الحلق.
5- التهاب الحلق
من فترة لأخرى يُصاب طفلك بالتهاب الحلق الذي يجعله لا ينام جيدا، ومزاجه ليس في محله، وبالطبع لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة حيث يحتاج إلى الراحة، ولكن لا تقلقي حيث يمكنك علاجه سريعا من خلال تقديم شاي البابونج، واستخدام الغرغرة بالماء الساخن يوميا للتخلص من المخاط المتراكم في الحلق.
6- الربو التحسسي
الأطفال الذين يعانون من الربو التحسسي عادة ما يعانون من الأعراض بمجرد استنشاقهم لمسببات الحساسية، ولأن طفلك يتعرض للأتربة خلال تواجده في المنزل وبعض مسببات الحساسية، فمن أجل تجنب الربو يجب الحفاظ على المكان نظيفا، وعدم تواجد طفلك في أماكن المدخنين، كما عليك نصحه بغسل يديه بانتظام.
من المهم توفير الحماية لطفلك من جميع أمراض الخريف وقبل الذهاب إلى المدرسة، لذا ركزي على الأطعمة والمشروبات الصحية.