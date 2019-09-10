استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض للعدوى

تحرير:فيروز ياسر ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أمراض الخريف للأطفال

المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.

1- نزلات البرد معروف أن نزلات البرد تؤثر على طفلك من وقت لآخر في السنة، ولكنها أكثر شدة خلال الخريف والشتاء، كما أن نزلات البرد معدية، وإذا تعرض زميل لطفلك لها فإنه معرض بشكل كبير للعدوى حيث ينتقل الفيروس إليه سريعا خاصة إن كانت مناعته ضعيفة، ومن بين الأعراض التي تظهر عليه التعب، والعطس، بالإضافة إلى