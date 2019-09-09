بعد أزمة الأهلي.. محافظ الإسكندرية: الاتحاد في القلب

تحرير:محمد مجلي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

محافظ الإسكندرية ورئيس نادي الاتحاد

بعد ساعات قليلة من نفي الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تخصيص قطعة أرض لصالح النادي الأهلي بسبب اعتراضات الجماهير على القرار، حرص المحافظ على عقد لقاء مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري؛ لبحث واستعراض عدد من الملفات المهمة التى تخص نادي الاتحاد العريق، وجماهيره وأعضاءه، فضلا عن وضع أجندة عاجلة لبحث كيفية الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالإسكندرية وسعيا لتهدئة الأمور فى عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد خلال اللقاء اعتزازه بنادي الاتحاد.

وأضاف أن نادى الاتحاد وجمهوره "فى القلب"، لافتا إلى أنه قبل أن يكون محافظًا هو مواطن سكندري قبل كل شيء، وأنه لن يتوانى فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهذا الكيان الجماهيرى الكبير. من جانبه، أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، عمق العلاقة الطيبة والقوية التى تربطه بمحافظ الإسكندرية والتى