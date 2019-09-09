رياضة

ألكاسير: زملائي السبب في تألقي مع إسبانيا

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
باكو ألكاسير
باكو ألكاسير
أرجع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الفضل في تسجيله الكثير من الأهداف مع منتخب بلاده، إلى زملائه في صفوف منتخب إسبانيا، والذين يمنحونه الكثير من التمريرات الحاسمة، ويأتي ذلك بعدما سجل مهاجم بروسيا دورتموند هدفين في فوز لاروخا أمس الأحد برباعية نظيفة على جزر فارو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال باكو ألكاسير حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة، نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".
وأضاف ألكاسير: "المدير الفني كان واضحًا، قال إن من يستحق اللعب للمنتخب سيُستدعى للقائمة، وفي النهاية ما تفعله مع ناديك هو الذي ينقلك إلى المنتخب". وواصلت إسبانيا تصدرها ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وباتت لاروخا قريبة للغاية من التأهل إلى اليورو المقبل. وتبتعد إسبانيا عن السويد
اقرأ المزيد
لوكاكو (1)

مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
تتويج -الزمالك‎ (11)

ميتشو يتغنى بشيكا: أسطورة الزمالك والكرة المصرية

تغنى الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق (شيكابالا)، بعد تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونشر «ميتشو» صورة تجمعه بشيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية ولنادي الزمالك قائدنا شيكابالا».
فيليب-كوتينيو (1)

كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا

مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".
هولندا - ألمانيا‎

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
إيطاليا‎

إيطاليا تواصل تصدر مجموعتها وأسبانيا تعبر جزر فارو

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره الفنلندي بهدفين لهدف، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للآتزوري في الدقيقة 59، ثم تعادل تيمو بوكي لفنلندا بهدف في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ومن ضربة جزاء، نجح جورجينو في إضافة الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 79. وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.
راموس‎

راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

يستهدف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، معادلة رقمين قياسيين مع منتخب بلاده، عندما يواجه جزر فارو في تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، وبمجرد دخول سيرجيو راموس إلى أرض الملعب اليوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167، وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات، ويمر قائد ريال مدريد بحالة جيدة بعد أن هز الشباك 4 مرات في 5 مباريات بالتصفيات الأوروبية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org