ألكاسير: زملائي السبب في تألقي مع إسبانيا

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

باكو ألكاسير

أرجع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الفضل في تسجيله الكثير من الأهداف مع منتخب بلاده، إلى زملائه في صفوف منتخب إسبانيا، والذين يمنحونه الكثير من التمريرات الحاسمة، ويأتي ذلك بعدما سجل مهاجم بروسيا دورتموند هدفين في فوز لاروخا أمس الأحد برباعية نظيفة على جزر فارو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال باكو ألكاسير حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة، نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".

وأضاف ألكاسير: "المدير الفني كان واضحًا، قال إن من يستحق اللعب للمنتخب سيُستدعى للقائمة، وفي النهاية ما تفعله مع ناديك هو الذي ينقلك إلى المنتخب". وواصلت إسبانيا تصدرها ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وباتت لاروخا قريبة للغاية من التأهل إلى اليورو المقبل. وتبتعد إسبانيا عن السويد

وأضاف ألكاسير: "المدير الفني كان واضحًا، قال إن من يستحق اللعب للمنتخب سيُستدعى للقائمة، وفي النهاية ما تفعله مع ناديك هو الذي ينقلك إلى المنتخب".



وواصلت إسبانيا تصدرها ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وباتت لاروخا قريبة للغاية من التأهل إلى اليورو المقبل.



وتبتعد إسبانيا عن السويد صاحبة المركز الثاني بفارق 7 نقاط، وتبتعد عن رومانيا الثالثة بفارق 8 نقاط، وذلك قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.



ويتأهل إلى منافسات اليورو أول فريقين مباشرة من كل مجموعة، ليصل مجموع الفرق المتأهلة إلى 20 فريقا، ويتبقى بعدها تحديد هوية الفرق الأربعة المتبقية من خلال مباريات الملحق.