الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك بلوم، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء. فيما استقر سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني، وبنك