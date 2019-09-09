بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

مدبولى: البرنامج سيوفر الآلاف من فرص العمل.. خليل: انتشار «التوكتوك» تم بمعرفة الحكومة والمسئولين.. بركات: سيشجع العديد من المواطنين على شراء هذا النوع من السيارات
خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
توفير آلاف فرص العمل
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد خلال اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية، أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، لافتًا إلى أنه سيوفر وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين.
وأوضح
توفير آلاف فرص العمل
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد خلال اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية، أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، لافتًا إلى أنه سيوفر وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء، أن البرنامج الجديد سيوفر الآلاف من فرص العمل، مثلما حدث سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
وأكد وزير المالية، موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي «التوكتوك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوكتوك»، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.
اختياري وليس إجباري
قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن سائقي التوكتوك، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية، لذلك لا يمكن إجبارهم على إحلال السيارات «الفان» بدلًا من التوك توك، متسائلًا: «لماذا سمحت الحكومة بدخول التوك توك في بادئ الأمر ثم تقرر إلغاءه الآن؟».
وأوضح خليل، أنه على الرغم من كون «التوكتوك» وسيلة انتقال غير حضارية، إلا أنها أداة اقتصادية لملايين من المصريين، الذين لا يستطيعوا شراء سيارات جديدة، ودفع تأمينات وضرائب على السيارات الفان، لافتًا إلى أن انتشار التوكتوك تمت بطريقة عشوائية وبمعرفة الحكومة وعلى مرأى ومسمع من المسئولين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إمكانية منع استيراد وتصنيع «التوكتوك»، إضافة إلى منع صدور تراخيص له خلال الفترة المقبلة.
وأكد على ضرورة جعل استبدال التكاتك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، متسائلًا: «ماذا يفعل السائقين في مركبات التوكتوك الخاصة بهم بعد استبدالها بعربيات فان، وكيف يتم سداد الضرائب الخاصة بالسيارات الجديدة؟».
ستغير وجه مصر الحضاري
قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذا النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، لأنه كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولها على ترخيص بتحميل ركاب.
وأوضح أنه آن الآون لتوفيق الأوضاع القانونية لهذه المركبات، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف بركات أن هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية.
وطالب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك، وأن تكون في أقرب وقت، ويتم تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له توكتوك ويرغب في العمل على سيارات الفان.